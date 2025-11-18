Goedkope EV krijgt een bepaald geen goedkope feature

Een zeer volwassen optie is binnenkort verkrijgbaar op een EV-instapper.

De normen van elektrisch rijbereik blijven verschuiven. Een paar jaar geleden nog mocht je blij zijn met 400 kilometer rijbereik voor 50.000 euro. Inmiddels kom je een stuk verder voor dat geld en wordt het segment van auto’s tussen de 20.000 en 30.000 euro steeds belangrijker. Een actieradius van rond de 400 kilometer is dan fijn.

Ford Puma Gen-E

De EV-instapper van Ford haalt dat helaas net niet. Ook al belooft het merk dat de Puma Gen-E 523 kilometer haalt in de stad, als je meer vraagt van het ding (en dus een realistischer all-in-verbruik wil) kom je uit op 376 kilometer WLTP. Dat klinkt alsof het weinig is, want kaal is de Puma al 32.995 euro. Op zich valt het mee, de concurrentie haalt gelijkwaardige cijfers. Maar die 400 kilometer, die moet er nog wel inzitten. Toch?

Goed nieuws voor mensen die verder willen komen met de Ford Puma Gen-E: binnenkort onthult Ford een partij upgrades voor het model. Waaronder rijbereik tot meer dan 400 kilometer. Hoezee! Even ervanuit gaande dat de prijs hetzelfde blijft, helpt dat zeker qua cijfers van de Gen-E. Het zal niet toevallig zijn dat de 4 van Renault volgens de Fransen 409 kilometer ver komt. Dat wil Ford natuurlijk ook. Het verbeterde rijbereik dankzij een geoptimaliseerde batterij zorgt dat de stadsactieradius stijgt naar 550 kilometer, mocht je enkel korte stukjes willen rijden met je Gen-E. Dat klinkt als een contradictio in terminis: het betekent natuurlijk gewoon minder hoeven laden.

BlueCruise

Niet denderend, maar wel bevorderlijk. Interessanter voor de Ford Puma Gen-E wordt de toevoeging van BlueCruise. Dat is Fords autonome rij-assistent, die gebruik maakt van vooraf in kaart gebrachte snelwegen. In deze zogenaamde Blue Zones, gebaseerd op 135.000 kilometer aan in kaart gebrachte snelwegen, mag de auto zelf de controle overnemen en zo lang jij je ogen op de weg houdt hoef je dan geen handen aan het stuur te houden. Volgens Ford is BlueCruise voor de Mustang Mach-E de enige in zijn segment die dit kan. Het kan dus al in de Mach-E, maar voor de Puma een klasse lager wordt het dus een serieus volwassen toevoeging voor dit lagere segment.

Wel moet je om BlueCruise te gebruiken in de Ford Puma Gen-E geduld hebben, want de update die ook het rijbereik vergroot arriveert pas in het voorjaar van 2026. Voor BlueCruise moet je het Drivers Assistant Pack hebben wat nu 1.100 euro kost, maar ‘de prijzen worden nog aangekondigd’ volgens Ford. Het is niet te hopen dat een geüpdatete Puma met BlueCruise ineens een paar duizend euro duurder is.