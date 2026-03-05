Ferrari F40 voor 5,2 miljoen geveild, maar koper moet hem mogelijk weer inleveren

Nieuwe eigenaar heeft mogelijk de duurste ‘tijdelijke Ferrari’ ooit gekocht

Het zal je maar gebeuren. Denk je dat je een van de heiligste graals uit autoland te hebben gekocht, moet je hem misschien weer inleveren. Dat overkwam de koper van een vrijwel nieuwe Ferrari F40 met amper 1.400 kilometer op de teller.

Hij tikte de auto voor een bedrag waar je in principe een klein dorp voor kunt kopen op een Amerikaanse veiling op de kop, maar nog voordat hij de champagne kon poppen, meldde zich een Zweedse curator met een ietwat vervelende mededeling. Volgens de Zweed had die peperdure Ferrari helemaal niet verkocht mogen worden. Wat?

Van Zweden naar een Amerikaanse veiling

Het verhaal van deze Ferrari en zijn tijdelijke eigenaar begint niet heel bijzonder. De Italiaanse supercar dook begin dit jaar op bij het bekende veilinghuis RM Sotheby’s in de Verenigde Staten, waar hij onder de hamer ging voor een pittige 5,2 miljoen dollar, omgerekend zo’n 4,8 miljoen euro. Dat is zelfs in F40-kringen echt geen kattenpis en laat zien dat dit soort auto’s op veilingen geen prijsplafond hebben.

Al snel werd duidelijk dat deze specifieke F40 een groot deel van zijn leven helemaal niet in Amerika doorbracht. De auto belandde eind jaren 90 in Zweden, waar hij ruim twintig jaar in handen was van verschillende liefhebbers. Pas in 2024 werd de F40 naar de Verenigde Staten geëxporteerd, waarna hij uiteindelijk bij RM Sotheby’s op de veilinglijst terechtkwam. En dat laatste had blijkbaar niet mogen gebeuren.

Faillissementszaak brengt Ferrari in beeld

Pas na de veiling kreeg het verhaal een onverwacht juridisch staartje. De auto kwam op de radar van Zweedse curatoren die bezig waren met de afwikkeling van het faillissement van vastgoedbedrijf Kvalitena AB en een gelieerde ondernemingen. Samen zouden die bedrijven een schuldenlast hebben van ongeveer 85 miljoen euro.

Tijdens het in kaart brengen van de bezittingen van de failliete bedrijven stuitten de curatoren opvallende vermelding in de eigendomsdocumenten: een Ferrari F40. Het toeval wilde dat het hierin vermeldde chassisnummer overeen kwam met de gegevens van de F40 die inmiddels was verkocht op de veiling van RM Sotheby’s.

Curator Hedvig Mårstad bevestigd tegenover de Zweedse krant Dagens Industri dat er nu gekeken wordt naar hoe de Ferrari precies het land heeft verlaten en of hij eigenlijk wel verkocht had mogen worden. Ook is het nog steeds onduidelijk wie en via welke wegen de auto uiteindelijk bij de veiling is aangeboden.

De duurste tijdelijke aankoop ooit

De Ferrari is overigens niet het enige voertuig dat in verband wordt gebracht met het faillissement. Volgens de registers gaat het om een hele rits aan exclusieve auto’s, waaronder meerdere Ferrari-modellen, maar ook een Rolls-Royce en een Mercedes. De curatoren vermoeden dat sommige voertuigen mogelijk buiten het zicht van schuldeisers zijn gehouden.

Als blijkt dat de auto inderdaad onderdeel is van de faillissementsboedel, kan hij alsnog worden teruggevorderd. In dat geval heeft de koper mogelijk de duurste tijdelijke garagevulling ooit aangeschaft en krijgt veilinghuis RM Sotheby’s er meteen een flinke reputatiekrasser bij.





