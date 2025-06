Yes! Poepchique premium Hyundais komen naar Nederland!

Het luxemerk van Hyundai is ons bespaard gebleven, tot nu toe dan: Genesis komt naar Nederland!

De Koreanen mogen dan pioniers zijn op veel fronten, ze volgen ook maar gewoon andere merken op hele andere gebieden. Zo kwamen veel Japanners naar de VS en bleek het slim te zijn om naast je ‘budgetmerk’ ook een luxemerk te plaatsen. Denk aan Honda en Acura, Toyota en Lexus, Nissan en Infiniti en tot op zekere hoogte is dit precies wat Volkswagen en Audi ook al jaren doen. Dat leek Hyundai ook wel wat en zo kwam Genesis tot leven.

Genesis

Genesis begon als een typenaam voor Hyundai. De luxueuze toplimousines, voornamelijk voor de thuismarkt, werden de Hyundai Genesis. Er kwam ook een coupéversie met RWD en 3.7 liter grote V6. De Genesis Coupé heeft zelfs nog de dealers van ons land gezien. Niet met gigantisch succes, maar het is wel degelijk gebeurd.

Als eigen merk begon Genesis een beetje als DS: middels een facelift werden bepaalde modellen uit de Hyundai Genesis-serie nu voorzien van hun eigen merk. Daarna werd het hele gamma omgekat om veel meer los te weken van het moedermerk. Uiteraard deelt een Genesis veel onderdelen met een Hyundai, maar het algehele plaatje is wat unieker, stijlvoller en hoogwaardiger. Zoals gezegd een mooie tactiek voor de VS, maar Hyundai durfde het daarna aan om Genesis te gaan verkopen in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Genesis naar Nederland!

Vandaag maakt de premiumbroer van Hyundai bekend dat ze gaan uitbreiden. En je hebt het al gezien: Nederland zit erbij! Vanaf begin 2026 gaan de modellen van Genesis verkocht worden in Frankrijk, Italië, Spanje en dus Nederland.

In Duitsland wordt een hele range Genesissen verkocht: de middenklasse ’70’ als C-Klasse-rivaal (G70 sedan en GV70 SUV), de ’80’ als iets hoger geplaatste E-Klasse-rivaal (G80 en GV80) en de G90, een toplimousine. Als buitenbeentjes staan daar nog de G70 Shooting Brake en de GV60 naast, die laatste is een Ioniq 5 met Genesis-saus.

Drie EV’s

Wie zich al helemaal zit voor te bereiden op RWD-platforms met optioneel V6-motoren moet wel zijn verwachtingen ietwat bijstellen. Genesis kan momenteel enkel bevestigen dat de drie EV’s naar Nederland komen: de GV60 dus, maar ook de Electrified-versies van de G80 en GV70. Die laatste twee zijn lekkere beukers, de GV70 komt met 490 pk (245 pk op beide assen). Maar dus wel volledig elektrisch. Of de overige modellen ook komen is niet bekend. We hopen van wel, al zit er natuurlijk een niet malse BPM-boete aan vast.

Voor liefhebbers van stijlvolle Hyundai-broers met EV-aandrijflijnen is het dus wel goed nieuws, en die mogen begin 2026 in hun agenda schrijven om de auto in ontvangst te nemen. Er is nog geen Nederlandse website, dus bestellen laat nog even op zich wachten.