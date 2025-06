Alpina B5 Touring op Marktplaats is op een haar na perfect

Er hoeft maar één ding aangepast te worden en dan is deze Alpina B5 Touring op Marktplaats om door een ringetje te halen.

Heb je even iets BMW-achtigs nodig om je ogen uit te spoelen na de Mansory M5? Mooi, dat hebben we voor je. Op Marktplaats staat momenteel een 5 Serie die erg veel hokjes aanvinkt voor liefhebbers. Kijk mee.

Alpina B5 Touring

Zoals je hebt kunnen zien gaat het om een Alpina B5 Touring, dus geen BMW (ja, van de echte nerds moet je dat altijd onderscheiden). Het is eentje van de meest recente generatie 5 Serie Alpina, want de G6x is er nog niet uit Buchloe. En gezien de richting waar Alpina op gaat, is het maar de vraag of die nog komt. Dit kan dus wel eens de laatste échte Alpina 5 Serie zijn. Het is een B5, waar officieel natuurlijk nog de benamingen Biturbo en Allrad bij moeten. Omdat de B5 is gebaseerd op de BMW M550i xDrive is dat onnodig, want hij bestaat niet zonder Biturbo of Allrad. Je hebt in ieder geval de N63B44 V8 die 4.4 liter groot is, 621 pk en 800 Nm eruit perst en van 0 naar 100 sprint in 3,6 seconden. Oh ja, en als je ballen van staal hebt: Alpina zegt dat je de 322 km/u kan aantikken.

Spec

Daarnaast mag je uiteraard genieten van de zaken die van een 5 Serie een Alpina B5 maken. Alpinagrün II als lakkleur, inclusief gouden striping. Misschien nog wel belangrijker: pindakaaskleurig lederen bekleding. Een combinatie die echt nooit gaat vervelen, helemaal als je er een mooie tint groen voor gebruikt zoals deze. Schitterend.

Imperfectie

Normaliter zouden we zeggen: en natuurlijk krijgt deze Alpina B5 Touring de prachtige Alpina-velgen. 20-spaaks hoort op een Alpina, historisch was dat namelijk de manier om oneffenheden tussen wielen met vier en vijf bouten te voorkomen (20 is deelbaar door beide). Nu is natuurlijk alles vijfbouts, maar twintigspaaks hoort. Qua aantal spaken zit je dus historisch goed. Het enige waar wij onze twijfels bij hebben, de enige smet op deze Alpina, is de kleur. Donkergrijs.

Het is al een vrij donker geheel dankzij het donkergroen en de Shadowline-raamlijsten dan wel grille. Zilveren velgen kunnen dan juist voor een mooi contrast zorgen. Het is muggenziften, maar op een auto als deze wil je dat alles perfect is. Verder is ’tie dat namelijk.

Kopen

Daarnaast mag je wat te wensen hebben: voor dit soort bedragen moet een auto gewoon perfect zijn. De Alpina B5 op Marktplaats moet namelijk nog 109.500 euro opleveren. Andreas Bovensiepen, baas van Alpina en zoon van Burkard, gaf al aan dat Alpina-klanten echt bizar veel rijden met hun auto’s, en ook deze B5 uit 2021 heeft al 87.000 kilometer achter de kiezen. En dat is dus nog ietwat behouden voor een Alpina.

Mocht jij er nou nog veel meer kilometers op willen zetten, en geen probleem hebben met donkergrijze velgen, neem dan vooral een kijkje bij deze Alpina B5 op Marktplaats.

Met dank aan Christian voor de tip!