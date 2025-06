Nieuwe versie van Zweedse ‘muscle car’ is simpelweg smöllen

De enige echte Zweedse muscle car is er nu ook in een extra stijlvolle configuratie.

Bij Volvo zijn ze niet gek van dingen proberen. Er zijn veel producten waar het Zweedse merk hun naam aan heeft verleend. Auto’s, maar ook vrachtwagens, bussen, graafmachines en andere bouwmachines, motoren voor andere doeleinden: van alles. En qua auto’s heeft Volvo ook voldoende bedacht om te verkopen.

Sportauto’s van Volvo

Eén soort auto is toch altijd de dans ontsprongen bij het nuchtere Zweedse merk. Volvo heeft eigenlijk nooit echt een sportauto gehad. Ja, sportieve auto’s zoals een 850 (T-5)R, of de Polestar-modellen, of lekker pittige versies van standaard sedans. En natuurlijk één van de mooiste auto’s ooit gebouwd, de P1800. Maar laten we wel wezen, was dat écht een sportauto? Veel verder dan 130 pk uit een 2.0 liter kwam je niet. Het was vooral een stuk pracht.

Cyan Racing

Dat beseft Volvo ook maar al te goed en dus werd Cyan in het leven geroepen. Tenminste, Cyan bestaat al langer en is eigenlijk wat Polestar was voordat het een eigen merk werd: het raceteam van Volvo. Cyan besloot om een P1800 te moderniseren door er een geflipte sportauto van te maken, maar dan wel met het lijnenspel van de P1800.

Je hoeft geen twee keer te kijken om de P1800 van Cyan te spotten. Grote moderne breed uitgezette velgen, weinig chromen bumpers, en natuurlijk dat cyaanblauwe kleurtje waar het bedrijf naar vernoemd is. Alsnog is het best een fijn recept en qua motor klopt ‘ie ook. Het mag dan een viercilinder zijn: er wordt 420 pk uitgeperst. Op een gewicht van 990 kg.

Cyan GT

Mocht je toch de Volvo P1800 van Cyan Racing iets klassieker willen, dan is er sinds kort ook de Cyan Racing GT. Dezelfde specs, maar dan iets chiquer aangekleed. Ook in het interieur. Toch zie je nog steeds duidelijk dat het een modern product is. De velgen mogen dan goud zijn, ze zijn nog steeds vrij overduidelijk modern. Ergens wel jammer, maar goed: de remmen om 420 pk weer tot stilstand te krijgen moeten wel een beetje koeling krijgen.

Productie

Nu wordt echter de allereerste Cyan Racing GT die voor een klant is getoond, en kijk nou: het kan dus ook zo. Dit gouden exemplaar krijgt velgen mee die doen denken aan de klassieke P1800-velgen. Iets groter, want die remmen, maar het oogt heerlijk klassiek. En juist als je ze iets breder uit zet, staat het lekker dik. Om je vingers bij af te likken.

Zoals gezegd kan de GT-specificatie van de Cyan Racing P1800 rekenen op iets meer weelde in het interieur. Kunst, zoals een restomod hoort te zijn. Erg fraai. Elke P1800 kan besteld worden met de motor ergens tussen de 350 en 420 pk, maar deze editie heeft de volvette 420 stuks. Gekoppeld aan een handbak met vijf versnellingen.

Zo’n felblauwe in race-specificatie is natuurlijk iets meer zoals Cyan hem ooit voorstelde, en het idee van een gemoderniseerde P1800 is leuk. Maar deze klassieke look is een echte winnaar.