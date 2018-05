YES: Shell V-Power heeft nu octaangetal 98

Verwen je motor met deze krachtige energiedrank.

Als autoliefhebber heb je het beste voor met je trouwe vierwieler. Met enige regelmaat was je er al het vuil af, breng je ‘em naar een expert om zeker te stellen dat alle vitale organen nog goed functioneren en check je of de banden nog voldoende lucht hebben. Dat is allemaal top, maar een van de belangrijkste zaken om een lang en gezond leven te leiden is goed voedsel.

Shell maakte je auto wat dat betreft al blij met Shell V-Power. Van dit premium sap gaat je bolide spontaan kwispelen. In ieder geval figuurlijk en in sommige gevallen waarschijnlijk ook letterlijk. Shell V-Power zorgt er namelijk voor dat je motor weer zijn volle vermogen los kan laten op de wielen.

Toch is het een misvatting dat premium brandstof alleen nut heeft voor supercars. Dankzij strengere milieueisen, worden moderne motoren steeds kleiner en zuiniger. Dat is goed nieuws voor de planeet, maar het gaat vaak gepaard met meer warmte en wrijving in je krachtbron. De kans op vuil in de motor wordt daardoor groter. Dat wil je natuurlijk niet.

Zodoende heeft Shell in samenwerking met technische partner Ferrari het welbekende V-Power nóg beter gemaakt. Het octaangetal van Shell V-Power is verhoogd naar RON 98 wat zorgt voor een nog betere verbranding, betere prestaties en meer efficiëntie. Daarnaast reinigt Shell V-Power de motor zodat deze optimaal kan blijven presteren. Gun jij je auto die extra power?

