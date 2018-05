Kijk, de 100ste Bugatti Chiron is een feit

Wanneer er geld mee gemoeid is, kunnen de Fransen ineens wél hard werken.

Bugatti houdt zichzelf goed aan haar schema. Er zijn inmiddels honderd exemplaren van de Chiron gemaakt, de ultieme hypercar die sinds eind 2016 met de hand in Molsheim wordt gemaakt. Bugatti vertelde aanvankelijk dat het ongeveer zeventig stuks op jaarbasis kon produceren, en met het honderste exemplaar dat deze week uit de ‘fabriek’ is komen rollen, bewijzen ze deze claim.

Het honderste exemplaar is niet alleen een onmiskenbaar teken van het harde werk van de Bugatti bende, het is tevens de mijlpaal dat de Fransen zich op één vijfde van de totale productie van de hypercar bevinden. De Chiron met #100 is uiteraard geen doorsnee exemplaar, zoals we ze in Nederland hebben gezien. Nee, in plaats van een simpele combinatie van wit en zwart, heeft de Arabische eigenaar gekozen voor een mix van donkerblauw carbon en accenten van rood en zwart. Niet alleen dat, want de wagen is ook nog eens uitgevoerd in een matte tint; een primeur voor de Chiron. De binnenzijde is een oceaan van leer, waarvan rood de dominante kleur is. Oh, je wilt het zien? Bugatti heeft maar één foto gegeven, en daar kijk je nu naar.

De 1.500 pk sterke Chiron zal binnenkort naar het Midden-Oosten vertrekken. Het is niet precies bekend naar welk land de Bugatti verscheept wordt, maar hij zal ongetwijfeld binnen no-time door talloze spotters worden gevonden. De eigenaar betaalde in totaal 2,85 miljoen euro voor zijn Chiron.