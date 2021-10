Dit zijn de 3 meest bijzondere EV’s van Marktplaats

Je moet even zoeken, maar er zijn wel degelijk originele opties als je op zoek bent naar een tweedehands EV.

Als je gaat speuren naar een elektrische occasion zul je niet bijster veel variatie tegenkomen qua aanbod. Nu zullen de meesten die in deze categorie shoppen niet op zoek zijn naar iets exotisch, maar een beetje afwisseling tussen alle BMW i3’s, Renault Zoe’s en Nissan Leafs kan geen kwaad. Daarom hebben we drie bijzondere elektrische occasions opgespoord op Marktplaats.

Mia

Bij ‘Mia’ denk je misschien aan je tante, aan een Italiaanse uitroep die begint met ‘mama’ of – als je meer zakelijk bent ingesteld – aan milieu-investeringsaftrek. Er zullen niet veel mensen zijn die aan een EV-merk denken. Toch was Mia wel degelijk een EV-fabrikant. Sterker nog: ze hebben gewoon auto’s in Nederland verkocht. Een daarvan staat nu te koop op Marktplaats.

Je zou het niet verwachten, maar de Mia heeft iets gemeen met de McLaren F1, namelijk de stoelopstelling. Net als in de legendarische creatie van Gordon Murray zit je in een Mia als bestuurder centraal, met schuin achter je twee passagiersstoelen. Helaas houden de parallellen met de McLaren F1 daar ook echt op. De 2,87 meter lange Mia ziet er vanbuiten vooral uit als een speelgoedautootje.

Hard gaan behoort ook niet tot de mogelijkheden, want de Mia levert slechts 18 kW (24,1 pk) aan vermogen. De topsnelheid ligt daarom niet hoger dan 100 km/u. Met een 12 kWh-accu zou een bereik van zo’n 125 km mogelijk moeten zijn, hoewel de advertentie spreekt van 100 km. Dat zijn geen cijfers waarvan je gaat denken ‘die moet ik hebben’, maar het is wél een origineel ding. De guitige driezitter wordt op Marktplaats aangeboden voor €6.500.

Th!nk City

Het kan zijn dat de Th!nk City nog wel een belletje doet rinkelen. Dit was namelijk een ware pionier. Dit Noorse autootje was de eerste EV met Europese typegoedkeuring. De Th!nk werd ook in ons land verkocht. Uiteraard maar mondjesmaat, want de prestaties waren allesbehalve indrukwekkend.

Met 34 pk lag de topsnelheid slechts op 115 km/u. Het (theoretische) bereik van 180 km was evenmin om over naar huis te schrijven. We moeten echter niet vergeten dat we hier over een model uit 2009 praten.

Er staat één exemplaar op Marktplaats en dat is al een tijdje het geval. In maart schreven we er namelijk ook al over deze matzwarte Th!nk City uit 2014. De auto staat nu nog steeds te koop voor €3.995. Daarmee is het een van de goedkoopste EV’s die je op Marktplaats kunt vinden, maar blijkbaar is hij nog niet goedkoop genoeg.

Toyota RAV4 EV

Deze auto lijkt op het eerste gezicht niet bijzonder, maar deze Toyota is wel degelijk bijzonder. Het is namelijk een volledig elektrische Toyota. Als je denkt dat de eerste volledig elektrische auto van Toyota nog gebouwd moet worden heb je het dus mis. In 2012 was er namelijk al deze Toyota RAV4 EV. Sterker nog: dit was de tweede generatie, de eerste RAV4 EV dateert al uit 1998.

De tweede generatie van de elektrische RAV4 kwam tot stand in samenwerking met een inmiddels welbekende partij: Tesla. Zij voorzagen de RAV4 van een 154 pk sterke elektromotor en een 41,8 kWh accu. Daarmee is een bereik van zo’n 180 km mogelijk, ongeveer net zo groot als de Th!nk City. We zijn betere cijfers gewend van Tesla.

In tegenstelling tot de Mia en de Th!nk City is de RAV4 EV nooit in Nederland geleverd. Daarom is deze auto in onze contreien de zeldzaamste van de drie. Als we de Marktplaats-advertentie moeten geloven is het zelfs de enige in Europa. De vraagprijs van deze onopvallende zeldzaamheid is €15.950.