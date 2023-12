Zak Brown: Max kan zijn borst natmaken in 2024

Volgens Zak Brown is het allemaal niet zo vanzelfsprekend dat Max volgend jaar weer iedereen de moeder

Het leuke van deze periode in het kampioenschap in de Formule 1 is dat iedereen weer helemaal gelijk is. Er wordt immers niet gereden, dus iedereen staat op gelijke hoogte. Want ook hier geldt; resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

En dus is het tijd voor de ‘mindere goden’ om een grote mond op te zetten en te roepen dat ze komend jaar óók heus wel snel zullen zijn en dat Max zijn borst nat kan maken. Fake it till you make it, noemen we het ook wel. En Zak Brown doet daar hard aan mee.

Max kan zijn borst natmaken in 2024

Hij zegt namelijk dat McLaren het volgend jaar enorm goed gaat doen. Zelfs zo goed, dat Max goed in zijn spiegels moet kijken, omdat er zo’n oranje racewagen langs wil. Volgens Zak is McLaren namelijk hét team dat Red Bull kan gaan uitdagen volgend jaar.

Volgens Racingnews365 is Zak Brown vol vertrouwen en gezien de resultaten aan het eind van afgelopen seizoen is dat helemaal niet zo gek. Lando en Oscar reden namelijk als idioten, in de positieve zin van het woord en er werden flink wat podia binnengehengeld.

Brown dekt dat ze die lijn vast kunnen houden en de progressie voort kunnen zetten. Sowieso beginnen ze veel beter aan het komende seizoen dan aan dat van 2023, dus de tekenen zijn positief. Laten we het hopen, want Max zou wel eens wat serieuze tegenstand kunnen gebruiken.

Jammer alleen dat ze bij Red Bull ook niet hebben stilgezeten en de RB20 naar verluidt een nóg snellere raket is dan die van afgelopen jaar.

Maar ja, voorlopig staan ze allemaal gelijk en mag Zak Brown roepen wat hij wil. We zien het in maart wel.

Hebben jullie ook al zo’n zin?