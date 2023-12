Lezersvraag: Welke auto wil jij van Sinterklaas?

Het heerlijk avondje is gekomen. Dus is de vraag, welke auto wil jij van Sinterklaas?

Allereerst van harte met de verjaardag van onze goedheiligman. Ja, Sinterklaas is jarig en dat vieren wij. Niet met taart en cadeau’s voor de goedheiligman, maar precies andersom. Hij brengt ons cadeautjes. Altijd weer spannend wat er in de zak zit.

Meestal valt het toch een beetje tegen. Als ik naar mezelf kijk, weet ik dat ik een boek krijg van Fokke en Sukke, een paar dikke sokken, een chocoladeletter en een prul uit het tuincentrum met knipperende lichtjes.

Nou weet ik dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, maar ik ga er voor het gemak maar wel even van uit.

Maar stel nou dat we een auto zouden krijgen van Sinterklaas….

Welke auto wil jij van Sinterklaas?

Dat er ineens een enorme jutezak voor de deur staat met daarin een auto. Precies degene die jij zou willen helpen. Dat zou het heerlijk avondje net even wat heerlijker maken, toch?

Maar welke zou dat dat moeten zijn, volgens jou? Heb jij 1 specifieke wens die Sinterklaas maar wat graag voor jou zou mogen vervullen? Wij zijn wel benieuwd welke dat dan zou moeten worden. Persoonlijk vind ik het een lastige vraag. maar ik denk dat ik er wel uit ga komen hoor…

Na ampel beraad denk ik dat er twee keuzes overblijven. Of nee, drie. Als eerste een Porsche 993 Turbo. Graag in het Bordeauxrood. Geen Turbo S, met van die gaten in de achterspatborden, maar een gewone. Automobiele porno van Sinterklaas. Geef maar.

Of een BMW E46 M3 cabriolet. In nieuwstaat, als het even kan. Donkerblauw met pindakaas bekleding. Met de handbak natuurlijk, want al is een automaat over het algemeen beter, de eerste SMG is dat niet.

Maar ik denk dat Sinterklaas mij het grootste plezier doet met de volgende auto. Een Ferrari F355 Spider. In het donkerblauw met cognac bekleding. Geen schreeuwpijpen eronder, niet verlaagd, geen BBS’jes, maar helemaal 100% origineel. En ook deze met handbak. Vanzelfsprekend. Maar ach, een rode is ook goed….

Ja, het wordt de laatste. Dus Sinterklaas, als je langskomt, laat dan die Fezza voor me staan.

Maar goed, welke auto zou jij het liefst willen hebben van Sinterklaas? We zijn heel benieuwd, laat het weten en misschien rijdt hij niet stilletjes jouw huisje voorbij!