Zakelijk VW ID3 of Golf 8 - welke is goedkoper en beter? - Autoblog.nl

Welke is het meest aantrekkelijk, een ID3 of toch een Golf 8? In deze video een vergelijking en een overzicht wat de financiële verschillen zijn.

Het kiezen van een zakelijke auto is lastiger dan ooit. Of misschien makkelijker, het is maar net in welke toepassing je de auto gaat gebruiken. Wie twijfelt tussen een conventionele of een elektrische auto heeft in elk geval wat huiswerk te doen. Gelukkig helpen Autoblog en Mobility Service je een handje op weg. Op basis van twee populaire auto’s hebben we een vergelijking gemaakt.

Vanuit het financiële plaatje is een elektrische auto vaak het aantrekkelijkst. De bijtelling ligt immers lager in vergelijking met een auto met een verbrandingsmotor. Die kloof zal de komende jaren overigens steeds kleiner worden. Want de teugels van de bijtelling worden ieder jaar een stukje strakker aangetrokken.

Volkswagen ID3 of Golf 8

Een elektrische e-Golf is niet meer. Daar is de ID3 feitelijk in de plaats voor gekomen. Toch is de Golf nog een beetje elektrisch, in vorm van de Golf 8 1.5 eTSI. Een mild hybride dus. Wat als je deze Golf 8 1.5 eTSI tegenover een ID3 zet? Beide auto’s hebben hun plus en minpunten. Op vakantieritten is de Golf de duidelijke winnaar. Je kunt in principe met één keer stoppen om te tanken naar Zuid-Frankrijk rijden. Met de ID3 zal je aanzienlijk meer stops moeten maken. Een Volkswagen ID3 zakelijk leasen is financieel weer aantrekkelijker en dan legt de Golf het af. Wat is uiteindelijk zakelijk de goedkopere of betere keuze? Check de video om achter dat antwoord te komen!