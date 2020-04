Zandvoort zonder publiek pas na aanvraag FIA

Zandvoort zonder publiek gaat niet zomaar gebeuren, als het aan Lammers ligt.

Over een paar jaar zullen we waarshijnlijk de berichtgeving omtrent de GP van Nederland kunnen relativeren. Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis en moet grote evenementen rekening met alles houden.

Enorme evenementen

En Formule 1 races zijn enorme evenementen. Niet alleen de constante verhuisoperaties van de teams, maar met name het aantal toeschouwers. Alles moet daarvoor geregeld zijn. Denk aan transport, parkeren, hotels, eten en drinken, infrastructuur, noodplannen en ga zo maar door. Voldoende variabelen om in een EMBOK-modelletje te zetten.

Races zonder publiek

Dat kunnen er eventueel wat minder zijn. Ross Brawn (Formule 1 -directeur) heeft namelijk het idee ter tafel gebracht om de Europese races zonder publiek te laten rijden. Het idee van (onder andere) de FIA en de FOM (Formula One Management) is eigenlijk vrij simpel. De raceweekenden worden geheel afgeschermd verreden. Zowel de trainingen, kwalificaties als races. Het enige dat écht anders wordt is de kortsluiting die Lewis Hamilton die het publiek bedankt voor het feit dat ze het beste publiek ooit zijn.

Jan Lammers

Sportief directeur van de GP van Zandvoort, Jan Lammers, denkt daar overigens anders over. Zandvoort gaat pas over een race zonder publiek nadenken op het moment dat het verzoek wordt gedaan door de FOM. Dat laat hij weten aan nu.nl. Dat is natuurlijk een vrij reactieve houding. Zeker in deze tijden is het goed om overal op voorbereid te zijn.

Inkomstenbron

Maar de gekozen houding van Lammers is wel heel erg begrijpelijk. Het kost heel erg veel geld om een race te mogen organiseren. Een beetje GP kost alleen al 20 tot 30 miljoen. Dan moeten alle voorzieningen nog getroffen (en betaald) worden. Voor veel circuits is dit de moeite waard, want ze maken veel goed met de verkoop van tickets. Die enorme inkomstenbron komt dan te vervallen, terwijl er nog geen nieuw financieel van de FOM is gedaan naar de organiserende circuits. Zandvoort zonder publiek zou een enorme aderlating zijn in financieel opzicht.

Losse schroeven

Volgens Lammers is het erg lastig om met concrete plannen te komen. Vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus, staat elk voorstel eigenlijk op losse schroeven. Er is immers geen duidelijkheid. Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat de FOM zoveel mogelijk kijkt naar races in de buurt van Groot-Brittannië. Daar zijn de meeste Formule 1-teams gevestigd, op Alfa Romeo (Hinwill, Zwitserland), Alpha Tauri (Faenze, Italië) en Ferrari (Maranello) na. Met veel Europese races is het makkelijker om van circuit naar circuit te rijden met een konvooi vrachtwagens.