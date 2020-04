Italiaanse supercarbouwer Mazzanti houdt hand op

Mazzanti, een Italiaanse supercar producent, moet nu al bedelen om geld. Zoals het heurt.

Het lot van veel supercar-fabrikanten is meestal bij de oprichting al bezegeld. Dat is niet denigrerend bedoeld. De historie leert ons gewoon dat de meeste producenten kopje onder gaan alvorens ze hun eerste auto’s hebben verkocht.

Geld

Dat is op zich ook logisch, als de orders en aanbetalingen uitblijven, blijft geld voor ontwikkeling en productie ook uit. En omdat de ontwikkeling staakt, vind men het vaak niet de moeite om een aanbetaling te doen. En zo gaat het bijna altijd fout. Zo is Spyker dan nu toch écht dood en wisten alleen Koenigsegg en Pagani de dans kundig te ontspringen.

Mazzanti

Een fabrikant die dat ook hoopt te doen is Mazzanti. Dat is de producent van de krachtigste Italiaanse auto die op dit moment gebouwd wordt. Mocht je Mazzanti niet kennen is dat niet gek, want de exotische supercar is heel erg zeldzaam. Om de productie een beetje voort te kunnen zetten, is er een hele hoop geld nodig. In dit geval zeggen ze 300.000 euro nodig te hebben. Dat valt op zich wel mee, eigenlijk.

Crowdfunding

Daarvoor houdt Mazzanti de hand op middels crowdfunding. Volgens Mazzanti is dat voldoende om het tot 2025 (!) uit te kunnen zingen. Zo’n 40% van het geld gaat gebruikt worden om de auto’s daadwerkelijk te produceren. De rest van het geld gaat gebruikt worden voor de ontwikkeling. Ook de marketingkosten worden van het tweede deel afgehaald.

Winst

Gaat Mazzanti het redden? Dat weet natuurlijk niemand zeker. Maar Mazzanti doet het op zich nog niet zo heel erg slecht. Mazzanti zette vorig jaar meer dan een miljoen euro om, met een winst van 321.290 euro. Dat is gewoon heel erg knap. Dat een kleine fabrikant na zo’n korte periode al een beetje winst weet te maken. Mazzanti is producent van de ‘Evantra’. In de tussentijd zijn er al zo’n 13 auto’s afgeleverd.

Evantra

Deze auto komt in drie smaakjes: een basismodel, de 771 en de Millecavalli. Dat laatste betekent inderdaad ‘duizend paarden‘ en geeft het maximale vermogen van de motor aan. Dus mocht je net als Victor Muller een beetje eigenaar willen zijn van een supercarmerk: dit is je kans.