Nieuwe Ford F-150 wordt premium bedrijfswagen

Het interieur van de nieuwe Ford F-150 geeft dat weg.

Over smaak valt niet te twisten, maar over één ding kunnen we het wel eens zijn. Het interieur van een Amerikaanse auto maakt je niet aan het watertanden. De autofabrikanten in de Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren echter enorme stappen gezet. Kijk bijvoorbeeld naar een merk als Lincoln.

De tijd heeft ook niet stilgestaan als je naar pickups kijkt. De geliefde werkpaarden van Amerikanen zijn luxe en hebben alles aan boord. Genoeg bekerhouders, stoelverwarming, stuurwielverwarming, een reeks USB-poorten of een stopcontact. Noem het maar op. Ford is klaar om de volgende stap te zetten met de nieuwe Ford F-150.

Wat het automerk in petto heeft is officieel nog geheim. Via f150gen14.com krijgen we een vroegtijdige blik in het interieur van de nieuwe Ford F-150. Wat meteen opvalt is een digitaal display voor de bestuurder. Ook een groter scherm voor de infotainment is een fraaie upgrade. Een andere vernieuwing heeft volgens het forumlid te maken met het stuurwiel. Deze zou iets anders zijn geworden met onder andere nieuwe knoppen. Verder is de vernieuwde pook layout voor de automaat een duidelijke update.

Deze vernieuwde 2021 Ford F-150 gaat het opnemen tegen stevige kandidaten als de RAM en de Chevrolet Silverado. In Nederland worden dit soort pickups vooral als bedrijfswagen verkocht. Met zo’n bedrijfswagen inrichting mag je niet klagen!

Fotocredit: Sequoia Sam via f150gen14.com