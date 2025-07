Zandvoorters weren verkeer uit de wijk met slinkse truc

Doe dit thuis niet na! Dan wordt het een puinzooi.

Stel: je vindt dat er veel te veel auto’s in je wijk rijden. Het is overal druk en alle parkeerplaatsen zijn bezet. Dan is er een manier om auto’s uit je buurt te weren. Bewoners van de Parkbuurt in Zandvoort waren helemaal klaar met alle toeristen en hebben een slinkse truc toegepast.

De truc is heel simpel. Net als bij Flitsmeister kun je op Google Maps meldingen doorsturen. Als genoeg mensen melden dat een straat is afgesloten verschijnt dit op Google Maps. Dit deden de bewoners dus, maar wat denk je? De straat wás helemaal niet afgesloten.

De actie had het gewenste effect, want Google Maps leidde mensen inderdaad om. En dit gebeurde niet één keer: de bewoners sluiten als sinds april hun wijk af op drukke dagen. Hartstikke leuk voor hen, maar het is natuurlijk wel een naaistreek. Iedereen moet voor jan-met-de-korte-achternaam omrijden en je zadelt de omliggende straten op met nog meer drukte.

De gemeente is ook ‘not amused’ met deze actie. Ze hebben nu borden geplaatst met de oproep om de navigatie uit te zetten en de P’s te volgen, om verkeerschaos te voorkomen. Dat de gemeente boos is vinden de bewoners overigens niet erg. Ze zien het namelijk als een protestactie, zo meldt NH Nieuws. De bewoners willen dat Zandvoort actie onderneemt tegen de verkeersoverlast. En anders nemen ze dus het heft in eigen handen.

Via: NH Nieuws

