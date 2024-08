Met deze truc ontwijken steeds meer automobilisten de files

Het geheim om files te ontwijken? Logisch nadenken.

En een beetje flexibiliteit van de werkgever. De indrukwekkendste trucs van Hans Klok in Las Vegas kunnen de meest simpele verklaring hebben. Zo is het ook met files ontwijken. Steeds meer automobilisten hebben uitgevonden hoe ze niet langer in de ochtend achteraan sluiten op de snelweg.

Het geheim? Later vertrekken! Ja, deze dooddoener klinkt ontzettend logisch. Toch doen steeds meer mensen het, waardoor de filezwaarte terugneemt op de traditionele tijden. Nu moeten we niet allemaal gaan doen alsof we het wiel opnieuw hebben uitgevonden. Anders staat werkend Nederland om 10:00 uur in de file en kan de rest om 08:00 in één ruk doorrijden.

Volgens een bericht op Nu.nl kiezen steeds meer werkenden om eerst een tijdje thuis te werken. Na de traditionele spits stappen ze vervolgens in de auto naar kantoor. Dinsdag en donderdag zijn nog altijd de populairste kantoordagen en daarmee de drukste dagen op de Nederlandse wegen. Nu kan het sowieso druk zijn op de wegen, met al die wegwerkzaamheden in 2024.

Sinds covid is thuiswerken een belangrijk onderdeel van het kantoorleven geworden. Compleet thuiswerken is voor veel mensen te veel van het goede. Ook zien werkgevers het personeel nog graag op kantoor verschijnen. Door dat een beetje flexibel te combineren kun je als werknemer voorkomen dat je kostbare tijd aan files verspeelt.

Volgens de ANWB is de vrijdagochtendspits nog altijd rustiger dan voor corona. Men merkt echter op dat er files rond 11 uur zijn ontstaan. Dit is omdat het recreatieverkeer eerder op gang is gekomen.

Complete flexibiliteit van werkgever én werknemer is hier de gouden regel. Door eerst lekker vanuit huis te kijken en de verkeerssituatie in de gaten te houden kun je zelf bepalen wanneer je naar kantoor gaat. Voorlopig heeft dit enkel voordeel op de heenweg.

Terug naar huis nog steeds files

Op de terugweg staat het Nederlands kantoorpersoneel gewoon weer traditioneel in de file. Als diezelfde werkgever niet wil dat je eerder vertrekt omdat je ook al laat was gearriveerd blijft de avondspits hetzelfde. Misschien moeten we daar het Spaanse model voor introduceren: geen stamppot om 17:30, maar gewoon wat later op de avond eten. Perfect!