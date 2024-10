Grootste ergernis in het verkeer is niet meer bumperkleven.

Maar wat is de grootste ergernis in het verkeer dan wel? Hint, het is niet het mobiele telefoongebruik onder het rijden…

Eens in de zoveel tijd komt er weer eens een onderzoekje online over de grootste ergernissen in het verkeer. Daar berichten we altijd trouw over, want we vinden het leuk om te lezen en terwijl we “ik doe zoiets niet’ roepen anderen op hun fouten te wijzen.

Deze keer heeft de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, kortweg ANWB een enquete gehouden onder hun leden. De vraag was tamelijk simpel; wat is uw grootste ergernis in het verkeer? En het resultaat is misschien niet direct verrassend, het is wél anders dan de afgelopen jaren. Met andere woorden, we hebben een NIEUWE NUMMER 1…1…1…

Bumperkleven niet meer grootste ergernis

En dat is geworden….. Te lang op de linker- of middelste rijstrook blijven hangen. Is ook bloedirritant en misschien ligt het aan mij, maar sinds een paar jaar zie je dat eigenlijk ALLE Duitsers op onze snelwegen doen. Steevast op de middelste baan en niets kan ze bewegen naar rechts te gaan. 51% van de respondenten gaf dit aan en dat maakte dit de grootste ergernis in het verkeer.

Met 29% op plek twee staan auto’s die keihard een file voorbij rijden en extreem laat invoegen. En met een exact even groot aantal stemmen wordt bumperkleven genoemd. Verder wordt telefoongebruik tijdens het rijden veel genoemd, net als verkeerd afgestelde verlichting.

Allemaal heel irritant inderdaad, al heb ik van bumperklevers nooit last. Dat gaat ze niet lukken namelijk, bij mij bumperkleven. Ik ben toch sneller dan zij… ;-) En om heel eerlijk te zijn rij ik ook weleens te lang links, maar nooit als iemand me voorbij wil. En met mijn iPhone spelen tijdens het rijden… Sorry. Doe ik ook. Te vaak nog, ik zal erop letten.

Maar goed, wat is jouw grootste ergernis in het verkeer en wees ook eens eerlijk, waaraan maak jij je schuldig? Laat maar weten in de comments!