Zaterdag 12 februari: Autoblog Driving Experience

Jullie vroegen om BMW Driving Experience data in het weekend en hier zijn ze. Zaterdag 12 februari de eerste!

Het is een nieuw jaar en dat betekent dat we de eerste data bekendmaken voor de Autoblog Driving Experience bij BMW Driving Experience in Zandvoort!

Wat ga je doen tijdens een Autoblog Driving Experience 2022?

De Experience is een uitgebreide cursus op het terrein van BMW Driving Experience Slotemakers naast het Circuit Zandvoort waar allerlei aspecten van autorijden aan bod komen.

Kies je voor het ochtendprogramma, dan begin je rond 8.30 uur en vervolgens ga je een aantal uren lang lekker sturen! Het programma is rond 12.30 uur afgelopen.

Kies je voor het middagprogramma, dan begin je rond 13.00 uur en vervolgens ga je een aantal uren lang lekker sturen! Het programma is rond 17.30 uur afgelopen.

Hoe voer je een succesvolle J-Turn uit? Wie weet de slalom competitie te winnen aan boord van een M performance model en gaat met een prijs naar huis? Dit en meer komt aan bod in het programma waar je een aantal uren zoet mee bent. Aan het einde van de Experience krijg je een certificaat mee zodat iedereen weet dat jij een serieus potje kunt sturen.

We maken natuurlijk gebruik van de BMW’s van BMW Driving Experience Slotemakers, dus je eigen auto mag op het parkeerterrein blijven staan!

Het programma wordt volgens de dan geldende Corona Maatregelen ingericht.

Hoe kan je boeken?

De eerste 3 data voor 2022 zijn reeds bekend. Op elk van deze dagen hebben we een ochtend- en een middagexperience

Dus klik op één van bovenstaande data om direct te boeken in de Autoblog Shop.

Natuurlijk kun je ook nog steeds een Autoblog Driving Experience 2022 kado geven met de Autoblog Cadeaudebon.