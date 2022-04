Zelf een paar uur rijden op Zandvoort?Boek de Track Experience!

In samenwerking met BMW Driving Experience organiseren we op donderdag 30 juni de Autoblog Zandvoort Track Experience!

Zelf rijden op een circuit is iets magisch. Iedere autoliefhebber die dat een keertje heeft gedaan kan dit beamen. Het voelt toch speciaal om op een stuk asfalt te rijden waar (levende) legendes ook hebben gereden. Maar tegelijkertijd kan zoiets ook spannend zijn.

Autoblog geeft je in samenwerking met BMW Driving Experience de kans om het zelf mee te maken. En wel op het circuit van Zandvoort, met die twee fantastische kombochten. Is toch wat anders dan de lokale rotonde in je dorp of stad kan ik je alvast verklappen.

Wat ga je doen?

Altijd al zelf op het nieuwe Formule 1 circuit willen rijden? Dan is dit jouw kans! Op donderdag 30 juni 2022 kunnen wij namelijk deze wens in vervulling laten gaan. Op het vernieuwde Circuit Zandvoort leren wij je onder begeleiding van de BMW Driving Experience instructeurs om het maximale uit jezelf en de BMW modellen te halen.

We gaan dus flink wat kilometers maken op het circuit!

Vanzelfsprekend bereiden wij je hier samen met de instructeurs van BMW Driving Experience goed op voor. Dit doen we door een introductie op het terrein van BMW Driving Experience. Daarna komt deze instructie goed van pas op het Circuit. De gehele training vindt plaats in BMW’s van het BMW Driving Experience. Jouw eigen auto blijft dus veilig op de parkeerplaats staan.

In een BMW train je de ideale lijn door de instructeur in de snelle pace car heel precies te volgen – onder meer in de nieuwe kombochten. In steeds snellere formatierondes onder begeleiding van de gecertificeerde instructeur in de pace-car. Een perfecte manier om het Circuit te ervaren. De begeleidende instructeur geeft continue tips en tricks gedurende de rondes. Na deze sessie zal jij een stuk beter je weg kunnen vinden over het Circuit Zandvoort. Een unieke ervaring die je nog lang zal bijblijven!

Dit en meer komt aan bod in dit programma. Aan het einde van de Experience krijg je een certificaat mee zodat iedereen weet dat jij een serieus potje kunt sturen.

Hoe ziet het programma er in grote lijnen uit?

16.00 uur: ontvangst en aansluitend uitleg en circuit theorie

17.00 uur: Pace Car laps sessie 1.

17.45 uur: Slalom competitie in BMW M model

18.30 uur: Pace car laps sessie 2.

19.15 uur: korte pauze

19.30 uur: Fast laps meerijden in BMW M model

20.15 uur: Pace car laps sessie 3.

21.00 uur: afsluiting / einde programma

Je gaat dus echt lang en veel sturen. Uniek!

Zoals gezegd: we maken gebruik van de BMW’s van BMW Driving Experience (verschillende modellen waaronder de 320i cursusauto’s), dus je eigen auto kan gewoon op het parkeerterrein blijven staan! En ja, aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook gedacht.

De startlocatie is het terrein van BMW Driving Experience op Circuit Zandvoort.

Het programma op donderdag 30 juni is van 16:00 en duurt tot 21:00. Enthousiast geworden? Via de webshop van Autoblog kun je de Track Experience op 30 juni direct boeken voor €599,-.

Kun je niet op deze datum? Jammer, maar we hebben ook nog andere events op de kalender staan voor de komende periode. Denk aan de Autoblog Driving Experience op zaterdag 18 juni en de driftcursus op zondag 3 juli.