EV rijders (en laders): vandaag nog overstappen!!!

Mensen die thuisladen zonder zonnepanelen: overstappen kan alleen vandaag nog, daarna wordt het uiteraard heel erg duur.

Elektriciteit is moeilijk duur tegenwoordig. Dermate duur dat je bijna weer gaat denken om over te stappen van een elektrische auto naar een benzineauto. Maar voordat je dat doet, kun je ook overstappen op een andere energieleverancier.

Wat dat laatste betreft hebben we nieuws: doe dat vandaag nog als je nu veels te duur uit bent en vastigheid wenst. Tegenwoordig zijn er weer links en rechts vaste energiecontracten beschikbaar. De voorwaarden, loopduur en tarieven verschillen per energiemaatschappij. Het kan maar zo zijn dat er een maatschappij is waarbij dat beter voor elkaar is dan de gene waar je nu bij zit. Check dat dus vandaag!

Overstappen wordt duurder

Waarom? Nou, morgen wordt het ineens flink duurder om over te stappen. Op dit moment betaal je om en nabij de 100 euro ‘overstapboete’ om over te kunnen stappen naar een andere leverancier. Maar vanaf morgen gaat dat bedrag enorm stijgen.

Welk bedrag het precies wordt, is onduidelijk te zeggen. Dat hangt voornamelijk af van het contract dat je hebt en het bedrag dat de leverancier misloopt omdat jij naar de concurrent gaat.

Het probleem is dat energiebedrijven de energie van te voren inkopen. Dus de energie van nu kostte destijds een godsvermogen, vanwege alle ellende door Rusland. Inmiddels komt er geen Russisch gas meer naar Nederland, overigens.

Niet noodzakelijk goedkoper

De nieuwe regels zijn alleen van toepassing voor vaste contracten en voor contracten die na morgen worden afgesloten. Alle contracten die nu nog geldig zijn, kunnen vandaag onder de oude voorwaarden worden opgezegd.

Overigens is het voornamelijk zekerheid die je inkoopt. De energieprijzen zijn alweer een tijdje aan het dalen, iets waar je geen profijt van hebt met een vast contract. Oh, en je kan je afvragen wat een vast contract waard is.

Zo kan het maar zou zijn dat alle administratiekosten en dergelijke extreem stijgen waardoor je alsnog meer gaat betalen. Hoe je het ook wendt of keert: betalen zul je!

