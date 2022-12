Zeldzaamste AMG van Marktplaats is ook de meest praktische

Dit kan natuurlijk maar één auto zijn: de onvolprezen Mercedes R 63 AMG.

Als Mercedes ergens een ster in is, dan is het wel in het opvullen van niches. Van een zeswielige pick-up tot een compacte vierdeurscoupé en van een supercar zonder voorruit tot een driedeurs MPV: je kunt het zo gek niet bedenken of Mercedes heeft het op enig moment geleverd. Neem bijvoorbeeld de R-klasse, die het midden hield tussen een stationwagen en een MPV.

De R-klasse was al een bijzonder geval, maar Mercedes besloot dat er ook nog wel markt was voor een sportieve variant van deze stationwagen/MPV/cross-over. Waarom? Dat weet niemand, maar in 2006 was daar de Mercedes R 63 AMG, met de welbekende 6.2 V8 en 510 pk.

De R 63 verkocht – uiteraard – voor geen meter en na een jaar trok Mercedes alweer de stekker eruit. Daarmee is het een van de zeldzaamste AMG’s. Het schijnt dat er in totaal maar een stuk of 200 van gebouwd zijn. Dat maakt een R 63 AMG zeldzamer dan bijvoorbeeld een SL 65 AMG Black Series, om maar iets te noemen.

Van de R 63 hebben toch een handjevol exemplaren hun weg gevonden naar Nederland. Op dit moment staan er vijf op gele platen, die overigens allemaal geïmporteerd zijn. Één van deze auto’s is nu op Marktplaats verschenen.

Het gaat om een R 63 AMG ‘Lang’. De R-klasse was er namelijk in twee lengte-varianten, óók de AMG-versie. Waar de reguliere R 63 AMG 4,92 meter lang is, komt de R 63 AMG Lang op een formidabele lengte van 5,16 meter uit. Daarmee kun je vorstelijk zitten op de twee captain seats achterin. En dan is er ook nog een derde zitrij.

De nieuwprijs van deze praktische AMG was destijds €144.839. Het goede nieuws is dat de prijs inmiddels flink gezakt is. Het andere goede nieuws is dat de prijs waarschijnlijk niet veel verder zal zakken. Het is misschien niet een collector’s item pur sang, maar het blijft toch een zeldzame AMG.

Dit exemplaar met 180.000 km op de klok staat op Marktplaats voor een luttele €5.000. Daar zit natuurlijk een addertje onder het gras. Degenen die vaker tussen de occasions rondstruinen weten waarschijnlijk al hoe laat het is: het gaat om een veiling van BVA. Er kan geboden worden tot en met woensdagavond, maar het loopt vooralsnog niet echt storm. Het hoogste bod is nu €7.800. Tsja, het blijft toch een nicheproduct…