Had de Alfa Romeo Giulia facelift er zo uit moeten zien?

Omdat Alfa Romeo het zelf niet doet hebben we de Giulia voor de gein een flinke facelift gegeven. Met behulp van Zagato.

Als een auto een facelift krijgt hoeft dat niet per se te betekenen dat het design niet meer goed is. Soms is het gewoon een kwestie van ‘veranderen om het veranderen’. Dat is soms even nodig om de verkopen een nieuwe impuls te geven.

Bij Alfa Romeo vonden ze dat duidelijk niet nodig. De verkopen van de Giulia zouden best een impuls kunnen gebruiken, maar de facelift van de Giulia die Alfa recent onthulde was zeer minimaal. De Giulia heeft nu LED-koplampen, dat is zo’n beetje het enige noemenswaardige verschil.

Dat was dus de facelift van de Giulia. Tegelijkertijd kregen we dit jaar ook een Giulia te zien die wél rigoureus onder handen was genomen. Sterker nog: deze auto was überhaupt niet meer te herkennen als Giulia. We hebben het over de Giulia SWB Zagato.

We vroegen ons af: wat als je de Zagato-neus nu eens op de reguliere Giulia zou plakken? Dan heb je dus de grondige facelift die Alfa Romeo zelf niet aandurfde. Om die hypothetische vraag te beantwoorden hebben we Photoshop maar eens ter hand genomen.

Het resultaat kun je op de headerfoto zien. Aangezien de neus van de Zagato vrij druk is, hebben we de Quadrifoglio even als uitgangspunt genomen. Bij die auto is een sportieve neus immers het meest op zijn plaats.

Om de voorkant passend te maken waren er nog wel wat kleine ingrepen nodig. De neus van de Giulia SWB Zagato is namelijk wel erg laag voor een sedan. Daarom moest het front iets opgehoogd worden.

Goed, het beoordelen laten we verder aan jullie over. Zou een dergelijke ingreep de verkopen van de Giulia een impuls kunnen geven? Of eerder het tegendeel? Schroom niet om je mening te delen in de reacties!