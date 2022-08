C63 AMG stationwagon is tofste van Marktplaats

Deze zwarte C63 AMG stationwagon is helemaal goed!

Binnenkort komt de nieuwe Mercedes-AMG C63 uit. Dat zal ongetwijfeld een bijzonder dik apparaat worden dat sneller is dan al zijn voorgangers. De combinatie van een 421 pk sterke viercilinder en een enorm krachtige elektromotor zullen ervoor zorgen dat het de snelste ooit is. En de zuinigste! Daarbij konden we op de filmpjes en spyshots zijn dat het ook fysiek een dik exemplaar gaat worden.

Maar is het ook de tofste? Nee, die eer blijft voorbehouden aan de C63 AMG van de S204-generatie. Het is eigenlijk krankjorum dat Mercedes-Benz een dergelijke auto gebouwd heeft. Een relatief kleine stationwagon (een Ford Focus Wagon is ruimer) met een uitgebouwde wielkasten (voor) en een enorme motor.

18 inch wieltjes!

Echter, tegenwoordig zijn auto’s dermate over-gestileerd en opvallend qua design dat deze C63 AMG stationwagon eigenlijk best incognito is. We vonden dit exemplaar uiteraar op Marktplaats. We gingen eventjes zoeken naar een laat exemplaar van ná de facelift. Die zien er niet alleen (veel) frisser uit, maar hebben ook een veel fraaier interieur. Met name bij de stationwagon-variant zien we veel hoge kilometerstanden. logisch, dit zijn auto’s die gekocht worden door mensen die hun auto gebruiken.

Maar deze heeft dus een vrij lage kilometerstand. Sterker nog, we moesten eventjes goed zoeken naar deze C63 AMG Estate. De kleurstelling is niet bijzonder: zwart van buiten en van binnen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er af-fabriek niet zoveel mogelijk was. Heel erg aandoenlijk zijn de wielen. Deze incognito gezinsraket staat namelijk op guitige 18 inch wieltjes met relatief smalle banden. Er zijn van die lui die 19 inchers op een oude diesel 3 Serie leggen, maar voor een C-Klasse met 6.2 liter motor achtte AMG 18 inch voldoende. De banden maat voor is 235/40 R18 en achter 255/35 R18.

Prijs van deze zwarte C63 AMG stationwagon

Die motor is wel het hoogtepunt van de auto. De 6.208 V8 is goed voor 457 pk en 610 Nm. Het geluid dat de achtcilinder voortbrengt is episch. Het is bijna Amerikaans, maar dan met iets meer raffinement. Het klinkt duur en intimiderend. het leuke is dat je de C63 ook ‘normaal’ kunt rijden. De banden hebben voldoende wang, dus. Daarnaast is het gewoon een nette Mercedes-Benz C-Klasse stationwagon met automaat en cruise control. En oh ja, de honden kunnen ook mee! Daarbij lijkt niemand een station voor de pats gaaf te vinden (nieuwe RS6 daargelaten), dus je hebt ook de versie voor connaisseurs te pakken.

Dit exemplaar stamt uit 2013 en heeft 76.512 km gelopen. Ook lekker, de C63 AMG Estate is nog geheel standaard én dealeronderhouden. Nieuw kostte dit apparaat 145.302 euro, maar nu is ‘ie al van jou voor 46.500 euro. Daar heb je een kale CLA180 Shooting Brake Business Line voor. Dan is dit toch veel toffer? Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Uiteraard hebben we de rijtest ook voor je:

En natuurlijk ook een C63 AMG Aankoopadvies:

Meer lezen? Dit zijn de hoogtepunten van Mercedes stationwagons!