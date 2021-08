Porsche Taycan crasht in sloot bij Drunen

Ouch. Dat is pijnlijk. Deze Porsche Taycan crasht in een ouderwetse sloot, ondanks de vele rijhulpsystemen.

Het is iets dat we geregeld zien. Een nieuw model wordt geïntroduceerd. Vervolgens staat ‘ie op een autoshow te schitteren. Dan kunnen wij er later mee rijden en zien we de eerste gemodificeerde exemplaren. Vervolgens is het bijna onvermijdelijk dat we ‘m in mindere toestand zien.

Met de Porsche Taycan is dat niet anders. Deze geheel elektrische auto is nog niet eens zo lang op de markt. Er zijn al wat gecrashte exemplaren gespot (waaronder deze in een Porsche dealer zelf), maar nu hebben we er eentje uit Nederland. Het is helaas meteen een flinke klapper geweest.

Porsche Taycan crasht

Vanochtend om 08:30 vond er namelijk een ongeval plaats. Op de Overlaatweg in Drunen reed een dame in een zwarte Suzuki Swift tegen een eveneens zwarte Porsche Taycan aan. De Porsche reed op dat moment op de voorrangsweg.

Door de heftige klap, kwam de Porsche Taycan in de sloot terecht. De auto vertegenwoordigt een nieuwwaarde van 141.000 euro. Zowel de bestuurder van de Suzuki Swift als de Porsche Taycan werden overgebracht naar het ziekenhuis. Wat op dit moment de status is, is niet bekend. De politieagenten hebben geholpen met de afhandeling van het onfortuinlijke ongeval.

Total loss

De Porsche Taycan zal ondanks de waarde hoogstwaarschijnlijk total loss worden verklaard. Zeker aangezien elk gedeelte van de voorzijde (zwaar) is beschadigd en de airbags zijn afgegaan. Hopelijk is de bestuurder er goed vanaf gekomen. Dat is veel belangrijker dan de status van deze elektrische Porsche.

Fotocredits: Ginopress.

Met dank aan @friez voor de tip!