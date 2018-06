Zelfreparerende wegen mogelijk dankzij 3D-printende drones

De toekomst is hier, bijna.

Het repareren van openbare wegen is klaarblijkelijk bijzonder heet deze dagen. Nadat we eerder schreven over een Nederbelg met een vernuftig plan, bereikten we deze week, dankzij Domino’s, tevens het toppunt van kapitalisme. Met het intiatief Paving For Pizza promoot de keten zichzelf, terwijl ze tegelijkertijd de straten herstelt. Niet veel later ontdekken we een derde manier om de straten terug in topstaat te brengen, en wel op een razend futuristische wijze.

In Groot-Brittannië heeft een groep ingenieurs en wetenschappers een reeks drones geprogrammeerd die in de toekomst de straten van de eilanden moeten gaan repareren. Hoewel het project momenteel pas in de kinderschoenen staat en nog ruim 2,5 jaar in de buidel heeft zitten, zijn de eerste tekenen veelbelovend. Zeker aangezien er ruim 5,5 miljoen euro voor is uitgetrokken en aan de Universiteit van Leeds is geschonken.

Hoewel het in eerste instantie ontzettend gaaf klinkt, moet je niet verwachten dat de drones gehele straten zullen gaan repareren. In plaats daarvan zullen ze zich vooral richten op het scannen van de straten, om scheuren in het asfalt te ontdekken die later kunnen veranderen in grote gevaarlijke gaten. Deze gaten kunnen in een later stadium gevuld worden. Preventieve bestrijding, dus.

In theorie zal een tweetal drones als een team te werk gaan om de straten te fixen. Het is de taak van de eerste drone om potentiële gaten te ontdekken. De omgeving wordt nauwkeurig in kaart gebracht, zodat de tweede drone de gevaarlijke punten later kan repareren. Dit zal de drone doen met behulp van een 3D-printer die hij met zich meedraagt. Het is nog niet precies duidelijk hoe de drones de benodigde materialen kunnen vervoeren. Desondanks is de insteek duidelijk: die vervelende wegwerkzaamheden moeten erdoor gaan verdwijnen. Laat het snel gebeuren, a.u.b. (Bron: Yorkshire Evening Post)