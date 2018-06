Zo herstelt een Nederlander eigenhandig de Belgische wegen

Initiatief, daar houden wij wel van.

Er wordt regelmatig gegrapt dat de staat van de Belgische wegen op zijn best twijfelachtig is. Echter is uit verschillende onderzoeken gebleken dat de grappen over de kwaliteit van het asfalt wel degelijk gerechtvaardigd zijn. Niet alleen behoren ze tot de onveiligste van Europa, zelfs tegenover verschillende Afrikaanse landen moeten onze zuiderburen het afleggen. Wanneer je hier niet mee leven kunt, wil je dat er iets verandert. Onlangs werd bekend dat een Nederlander besloot niet te wachten op een actie van de overheid, maar zelf het heft in eigen handen nam.

De “Nederlander”, Anton Schuurmans, is al praktisch zijn volledige leven woonachtig in Brussel en heeft schoon genoeg van de slechte staat van de wegen. Niet alleen is het verschrikkelijk irritant, het is ook nog eens onveilig. Door constant gaten moeten te ontwijken hebben mensen minder oog voor het verkeer. Daarnaast is het ook voor fietsers en voetgangers gevaarlijk, daar ze gemakkelijker kunnen vallen door een van de vele gaten.

Sinds Schuurmans een elektrische fiets gebruikt om zichzelf door de stad te bewegen, kan hij het niet meer aan. Toevallig zag hij in diezelfde periode een video van een Latijns-Amerikaan, die bloemen in de gaten van de wegen plantte om mensen te attenderen op de gaten, de boel op te vrolijken en tegelijkertijd een soort vredig protest te voeren. Hierop besloot Schuurmans hetzelfde te gaan doen, onder het mom #flowerpothole.

Na de bloemetjes komen de arbeiders. Wederom gedempte putten Woopwoop! #flowerpothole pic.twitter.com/wxGKVCzOrs — Anton Schuurmans (@AntonSchuurmans) April 17, 2018

Nu is het natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre de overheid reageert op dergelijke acties, maar in het geval van Schuurmans is het niet bepaald verkeerd uitgepakt. Sterker nog, de Brusselaar heeft inmiddels al ruim meer dan 150 planten geplaatst. Hoewel zeker niet alle gaten worden aangepakt, is een aanzienlijk deel van hen inmiddels gevuld met asfalt of stenen, waardoor de kwaliteit van de wegen verbeterd is.