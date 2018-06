Das Ende: Volkswagen krijgt ook enorme boete in Duitsland

Ook thuis moet de knip open voor een fors bedrag.

Gone but not forgotten: de berichten over Volkswagen’s Dieselgate. Net geen drie jaar geleden meldden we het voor het eerst en nu nog laat de hele vertoning zijn sporen achter voor het Duitse concern. De hele soap lijkt echter ook in Duitsland beëindigd te zijn: VW bekent schuld.

In een rechtszaak tegen VAG is het concern schuldig verklaard en moet één miljard euro boete betalen. Zelfs voor een miljardenconcern als Volkswagen is dat een groot bedrag. Herbert Diess zegt dat door het accepteren van de boete, Volkswagen AG volledige verantwoordelijkheid aflegt voor het hele Dieselgate-verhaal.

In de VS zijn de betrokken personen al berecht, het belazeren van de uitstoot had daar de grootste impact. Daar heeft VW zo’n 4.3 miljard dollar moeten neertellen. Het gesjoemel was voor de rest natuurlijk wereldwijd, dus de veroordelingen komen ook verder dan de VS. Duitsland heeft Volkswagen nu dus achter de rug.

Daarmee is Dieselgate juridisch gezien ten einde gekomen in het thuisland van Volkswagen. Tevens belooft het concern opnieuw dat dergelijke praktijken niet meer voor zullen komen. Met zulke bedragen zullen ze hun lesje wel hebben geleerd.