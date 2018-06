Welke auto gaat schuil onder deze “BMW Z3”?

Je raadt het nooit.

“Een bijzondere auto die u niet elders kunt vinden,” schrijft de verkoper in zijn advertentie. Dat geloven we graag, want het ombouwen van een Mazda MX-5 naar BMW Z3 lijkt niet direct de meest logische zet. Kijk, transformeer je een vrij goedkope auto nu in een afgrijselijk dure hypercar, dan is het een ander verhaal. In dat geval begrijpen we het. In dit geval? Wel, we zijn vooral verward.

In eerste instantie ging ik er nog vanuit dat er wel een specifieke reden geweest moest zijn om een smakelijke Mazda MX-5 om te bouwen tot BMW Z3, maar na het lezen van de advertentie ben ik er nog altijd niet uit. Sterker nog, er borrelen alleen maar meer vragen in me op.

De MX-5 is naar verluidt omgebouwd in de Verenigde Staten. Dit doet vermoeden dat de BMW Z3 daar nooit is verkocht en import wellicht te duur was. Echter stond de compacte, opengevouwen BMW gewoonweg bij de dealers in Noord-Amerika; bij de duizendtallen, zelfs. Mogen we er dan vanuit gaan dat zelfs een Z3 te duur was voor de eigenaar, waardoor hij zich geneigd voelde zijn eerste generatie Miata om te bouwen en deze uit te voeren in Duitse stijl? Het heeft er alle schijn naar.

Wat het motief ook geweest is, het feit is dat de auto zijn weg naar Nederland heeft gevonden, met het vermoedelijke doel mensen compleet te verwarren. Ook de huidige eigenaar is het teveel geworden, want deze heeft hem recentelijk te koop gezet. De MX-5, die onderhuids niet is veranderd, moet tenminste 3.000 euro kosten.