Tesla Autopilot ziet treinrails aan voor rijbaan

Een Tesla gaat als een trein, ook met Autopilot. Maar het is geen trein.

Oei, dit verhaal had heel anders kunnen aflopen. Afgelopen woensdag identificeerde een Tesla zich als een trein. Gelukkig voor deze auto was er op dat moment geen echte trein in de buurt. Anders had dat voor een lelijke aanrijding kunnen zorgen.

Het zeer geavanceerde, en volgens Tesla fanboys die zich geen fanboys noemen, Autopilot weet iedere keer weer opnieuw te verrassen. Zelfs in het vinden van een alternatieve rijroute is het briljante systeem niet te verslaan. Doe dit maar eens na met je zelfrijdende BMW 7 Serie, ha!

Tesla trein

Een bestuurder van een Tesla maakte dankbaar gebruik van Autopilot op een weg ten noordwesten van de stad Sacramento in de Amerikaanse staat Californië. De automobilist vertrouwde op het systeem, maar greep toch maar in toen de auto besloot de koers te vervolgen op treinrails. De auto zag dit aan voor een gewone rijbaan. Een geluk bij een ongeluk is dat er op dat moment geen trein in de buurt was.

Het is niet bekend of de Tesla beschadigd is geraakt bij het incident. Toen de politie arriveerde stond de Model Y nog op het spoor. Ze schoten bovenstaande kiekje van het geval. Op Facebook benadrukt de politie dat Autopilot in een Tesla een hulpmiddel is. Als de auto iets ongebruikelijks doet, ik noem maar wat bijvoorbeeld rijden over treinrails, moet je meteen ingrijpen. Dat heeft de automobilist in dit geval niet gedaan.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Autopilot vereist dat je af en toe het stuur aanraakt, anders schakelt het systeem zichzelf uit. Het is dus niet dat je een uiltje kunt knappen tijdens het rijden. Waarom de automobilist niet ingegrepen heeft is daardoor een raadsel. De Tesla heeft op Autopilot toch behoorlijk wat meters op treinrails gereden voordat de elektrische auto tot stilstand kwam.

Fotocredit: Woodland Police Department via Facebook