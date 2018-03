Zenvo TSR-S heeft nét geen 1.200 pk aan boord

Volgende keer harder werken, mannen.

Precies, harder werken. Het kan immers niet dat we een jaar hebben moeten wachten op een auto die maar een klein beetje krachtiger is dan het vorige exemplaar. Nu spreken we wel over getallen in de buurt van de 1.200 pk, maar toch. De TS1 GT, die bijna exact een jaar geleden werd onthuld, produceerde al ruim 1.160 pk.

We vallen dan ook niet uit onze stoel van de cijfers die de TSR-S in ons gezicht drukt. De 5,8-liter V8 met twee superchargers is in de (jawel) straatauto goed voor 1.194 pk en ‘meer dan’ 1.100 Nm aan koppel. Schakelen gebeurt via een sequentiële zeventraps versnellingsbak met paddle shifters. Het resultaat mag er zijn: de Zenvo snelt in 2,8 seconden naar de 100 km/u. Nog indrukwekkender is het feit dat de wagen in 6,8 seconden naar de 200 km/u knalt.

Echter kan de Zenvo TSR-S meer dan alleen hard rijden. Het is namelijk de straatlegale variant van de TSR-raceauto. Ondanks dat hij iets tammer is op aerodynamisch gebied, komt hij volgens Zenvo bijzonder dicht in de buurt van het echte werk. Daarbij heeft Zenvo de wagen voorzien van verstelbare prestaties instellingen, waarmee je de wagen kan downtunen tot 700 pk. Tussen ‘Minimum’ en ‘Maximum’ in, vinden we nog de optie IQ. De naam zegt het al, hierdoor wordt de wagen slim en kan hij zelf bepalen hoeveel vermogen er op dat moment naar de wielen gestuurd moet worden. Helemaal droog weegt de wagen 1.495 kg.