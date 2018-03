Kijk, de meest extreme Morgan Aero GT ooit

Helemaal heet, én lekker.

Morgan is een vreemde eend in de bijt. Door auto’s te produceren die veelal een nostalgisch gevoel bij zich dragen heeft de Britse autofabrikant door de jaren heen flink wat harten weten te winnen. De nieuwe Aero GT gaat echter gepaard met polariserende emoties.

Enerzijds is het namelijk de krachtigste Aero GT die Morgan ooit produceerde. Anderzijds betekent de nieuwe, extreme Aero GT het einde van het gebruik van BMW’s natuurlijk ademende N62-motor. Gelukkig kunnen fanaten er nog even van genieten, en beter dan ooit tevoren. De krachtbron in de Aero GT stuurt 367 pk en 502 Nm aan koppel naar de achterwielen. De acht gelukkigen die de wagen zullen bemachtigen mogen zelf door de zes versnellingen roeren. Het zal voor de nodige adrenaline zorgen, daar de wagen in 4,5 seconden naar de 100 km/u sprint en pas ophoudt met accelereren bij 273 km/u.

Van de acht exemplaren die Morgan zal produceren, is er overigens geen één hetzelfde. De heetste Aero GT kan door de klant exact naar behoeven worden gespecificeerd. Wel hetzelfde is het nieuwe aerodynamische plaatwerk, waardoor de wegligging van de auto geoptimaliseerd wordt. Daarnaast heeft de Aero GT een dak van carbon, inclusief achterwaartse luchtsluis. Het lijnwerk van de Aero GT is deels geproduceerd met behulp van Computation Fluid Dynamics (CFD) simulation; dezelfde techniek die gebruikt wordt om de aerodynamica van Formule 1-wagens te perfectioneren. Naast het strakke lijnwerk is de wagen ook nog voorzien van verbeterde, verstelbare vering.

Morgan vraagt precies 120.00 Britse ponden voor het wagentje, wat zich laten vertalen in een kleine 135.000 euro. Uiteraard is ook deze auto te vinden op het Autosalon van Genève.