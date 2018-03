Strengste milieuzone van Nederland komt in Arnhem

Veel plezier ermee!

Tussen de drukte van het Autosalon van Genève door zou je bijna vergeten dat er ook nog nieuws uit eigen land is. Een oplettende lezer ontglipte het in ieder geval niet. Ergens is dat misschien ook wel minder, aangezien de pret van de beurs nu enigszins gedrukt wordt door het tragische nieuws dat Arnhem vanaf 1 januari 2019 de strengste milieuzone voor personenauto’s van Nederland heeft.

Gisterenavond besloot een raadsmeerderheid in te stemmen met een motie van GroenLinks om de milieuzone in te voeren. In het kort betekent dit dat de stad dieselauto’s van voor 2004 uit het centrum zal weren, evenals diesels van voor 2006. Die laatste mogen alleen het centrum in tenzij ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.

De milieuzone is een gevolg van een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Arnhem, die werd uitgevoerd nadat er vorig jaar al een voorstel voor een strenge milieuzone was gedaan. Uit het onderzoek bleek dat de luchtkwaliteit inderdaad verbeterd kon worden door diesels te weren. Hierop werd het voorstel gedaan, en zo geschiedde.

Met de milieuzone, die begin volgend jaar tot stand moet komen, schaart Arnhem zich nog boven Amsterdam, Rotterdam</a en Utrecht. De diesel wordt dus nog altijd langzaam maar zeker de nek omgedraaid, ook in het buitenland.

Met dank aan @omarrs6 voor de tip!