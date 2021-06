Zescilinder Mazda met RWD nu heel erg dichtbij - Autoblog.nl

Naast een Mazda met zescilinder en RWD, hebben we ook wat elektrische plannen voor je. Dit is het bewijs!

Het is een gegeven dat een een zescilinder lijnmotor in combinatie met achterwielaandrijving geweldig is. De combinatie biedt namelijk een goede gewichtsverdeling, een trillingsvrije loop en daardoor bijzonder fijne rijeigenschappen.

Normaal gesproken associeer je zes-in-lijn plus RWD met BMW. Sterker nog, de oude Beierse marketing heren (toen nog gewoon technici met een pak aan) hadden het over ‘standaardaandrijving’. Een zes-in-lijn voorin, aandrijving achterin. Dat was hoe het heurt. Maar BMW is daar behoorlijk op aan het terugkomen. Er zijn nog maar enkele modellen leverbaar met ‘standaardaandrijving’. In de meeste gevlalen kiest men voor viercilinders en voorwielaandrijving. De horror!

Vijfjaren plan

Bij Mazda houden ze kennelijk meer van BMW-kwaliteiten dan bij BMW zelf. Het merk ziet juist een gat in de markt. Mazda heeft een vijfpuntenplan onthuld. In dat plan staat wat de Japanners van plan zijn de komende jaren (tot 2030). Mocht je benieuwd zijn naar het vijfpuntenplan, hebben we ze hieronder voor je:

High efficiency fabricage.

Meer geëlektrificeerde producten.

Ongeluk vrije samenleving (qua crashes, baby’s mogen blijven komen).

Meer ontwikkling voor ‘conncected’ technologie.

Menselijke filosofie voor aanpak CO2.

Zescilinder Mazda met RWD

Uiteraard komen er elektrische auto’s en hybrides. Wat echter echt afwijkend is, is dat Mazda serieus doorzet met zescilinder lijnmotoren en achterwielaandrijving. Mazda heeft een basisarchitectuur die men wil gaan toepassen voor hun auto’s. Het gaat een stapje verder dan SkyACTIV, hoewel het onder de SkyACTIV Multi-Solution Scalable Architecture-vlag zal vallen. Het idee is dat elektrificatie altijd mogelijk is, onafhankelijk van welke auto het is. Zo kan Mazda zijn producten eventueel per markt aanpassen aan de lokale wensen.

Ook diesel Zescilinder Mazda met RWD

Mazda laat meteen een paar afbeeldingen zien. Deze kunnen als schokkend ervaren worden. Waarschijnlijk het meeste door @jaapiyo. Er zijn drie verschillende uitvoeringen die Mazda bevestigt. Het gaat om een platform met grote benzinemotor, eentje met vierwielaandrijving en dus een heuse grote diesel.

Plug-in hybride

Benzine

Diesel

Elektrisch

Nieuwe Mazda 6

Het grote platform gaat gebruikt worden voor de nieuwe Mazda 6. Die moet binnenkort onthuld gaan worden. De huidige generatie gaat al een paar jaartjes mee (2012). Misschien nog wel belangrijker is de grote crossover, die gebruik maakt van dezelfde bodemplaat en motoren. Op basis van dit platform komen ook vierwielaangedreven versies. Het klinkt een beetje als de Alfa Romeo Giulia en Stelvio. Ondanks dat dat beide geweldige auto’s zijn, zijn dat geen commerciële successen op wielen (helaas). We zijn heel erg benieuwd waarom Mazda zoveel moeite doet voor zo’n lastig segment.

Uiteraard heeft Mazda ook nog veel met over-the-air-updates en autonome rijfuncties. Op zich erg gaaf, maar er zat geen nieuws tussen dat Tesla niet jaren geleden al introduceerde. Voor 2030 moeten alle auto’s van Mazda geëlektrificeerd zijn. Daarvan is een kwart volledig elektrisch. Mocht je dat tegen vinden vallen, dan is daar een simpele reden voor. Mazda levert wereldwijd auto’s en de wetgeving en eisen van de markt zijn anders dan Nederland.

Let op: de auto op de afbeelding is de Mazda Vision Coupé Concept uit 2017. Deze auto vertoont overduidelijk een ontwerp dat past bij een achterwielaangedreven auto.