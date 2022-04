Zescilinder Mercedes GLC mogelijk op één voorwaarde

Een zescilinder Mercedes GLC is mogelijk, maar je moet één grote concessie doen.

De eerste D-segment crossover van Mercedes – de GLK – was geen enorm succes. Ondanks het stoere Tonka-esque voorkomen, kon de SUV geen potten breken. Jammer, want de GLK (X204) juist wel een stoer ding met dat rechte en hoekige lijnenspel. De techniek was bekend en grotendeels van de C-Klasse. De uitvoeringspakketten bovengemiddeld perfect samengesteld. En als kers op de taart had Brabus er een V12 in gelepeld. Het mocht allemaal niet baten. Klassegenoten als de Audi Q5 en Volvo XC60 waren veel succesvoller.

De GLC (X253) is daarentegen een groot succes. Deze auto ziet er juist meer uit als een auto en minder als een SUV. Een C-Klasse, maar dan hoger. Logisch dus dat Mercedes-Benz er niet al te veel aan gaat veranderen. De wijzigingen qua vormtaal zijn bij de C-Klasse al minimaal en dat zal met de nieuwe GLC (die intern X254 gaat heten) niet anders zijn. Dat bevestigen de ‘spyshots’ die je kunt aanschouwen:

Zescilinder Mercedes GLC

Wat wel opmerkelijk is, is het motorenaanbod van de BMW X3-concurrent. Normaal gesproken volgt de GLC (en daarvoor dus de GLK) de C-Klasse qua motorenaanbod. Dat is nu ook grotendeels het geval. Alle C-Klasses van de huidige generatie (de W206) zijn voorzien van een viercilinder motor, al dan niet met een extra elektromotor voor de hybride-uitvoeringen. Die komen ook voor de GLC.

Het meest bijzondere is ehter de topdiesel, dat is namelijk de OM656M-motor. Deze is wel leverbaar in de GLC, maar niet in de C-Klasse. De C-Klasse is enkel met viercilinders leverbaar. Dus de enige voorwaarde is, dat je een diesel moet kiezen.

De 2.9 liter zes-in-lijn dieselmotor zal in de GLC minimaal 300 pk gaan leveren en geassisteerd worden door een 23 pk sterke elektromotor (48V generator). Het bijzondere aan deze motor: het is een zescilinder.

AMG-uitvoeringen

Ook de ‘AMG’-uitvoeringen van de C-Klasse krijgen een viercilinder onder de kap. Of die zescilinder ook naar Nederland komt, betwijfelen. In het Nederlandse persbericht werd namelijk gerept over maximaal een viercilinder met maximaal 265 pk en maximaal 550 Nm. Dat is de GLC 300d met de OM654-viercilinder diesel.

Over AMG-uitvoeringen gesproken, die vinden ook in hun weg naar de GLC. Uiteraard meervoud, want er is een relatief milde GLC53 (AMG Tandoori) en een hete GLC63 (AMG Vindaloo). De nieuwe Mercedes-Benz GLC beleeft over twee maanden (in juni dus) zijn publieksdebuut. De eerste exemplaren zullen in september bij de dealers staan.

Via: MBPassion.