Goed nieuws: Red Bull kan nog makkelijk drie tienden winnen. Max campeão!!1!

De eerste races van het jaar hebben uitgewezen dat Max Emilian Verstappen een goede kans heeft om zijn titel te prolongeren. Mits de krachtsverhoudingen een beetje zo blijven als ze zijn, of liever gezegd, mits Mercedes geen konijn uit de hoge hoe tovert tenminste. Toch zal het ook als dat laatste niet gebeurt, niet zomaar makkelijk worden voor MV1. De rode brigade is voor het eerst in tijden namelijk weer echt in vorm en scoorde tot op heden 78 van de 88 mogelijke punten.

Red Bull is een beetje zwaar

Hoe gaat Red Bull de strijd winnen met de Scuderia? De ontwikkelingsrace zal dat moeten gaan uitwijzen. Ferrari heeft al de nodige updates aangekondigd, maar ook Newey en zijn team zullen niet stilzitten. Voordeel bij een nadeel daarbij, is dat de RB18 naar verluidt zwaarder is dan de F1-75. Klinkt gek, maar als je een beetje Cruyffiaans denkt is het eigenlijk heel logisch: Red Bull heeft daar nog meer te winnen.

Italiaanse schone beter op gewicht

Helmut Marko heeft namelijk bij formel1.de erkend, dat de RB18 naar inschatting van het team zelf meer overgewicht heeft dan de Fezza. Het zou gaan om zo’n tien kilo. Op een gewicht van zo’n 800 kilo lijkt dat niet veel, maar in rondetijd is het afhankelijk van het circuit zomaar drie of vier tienden. Marko is het eens met de inschatting van Toto Wolff, dat de wat bonkige Merrie en Bullie daar meer te winnen hebben dan de Italiaanse schone.

Updates

Marko geeft verder toe dat de teams waarschijnlijk de eerste grote updates gaan doen voor de race in Imola. Men is al druk bezig met lichtere onderdelen ontwikkelen. Daarbij moet men echter de juiste balans zien te vinden tussen betrouwbaarheid, veiligheid en gewicht, aldus de man die ooit voorstelde zijn coureurs opzettelijk met COVID-19 te inoculeren. Enfin, goed nieuws voor Max dus, die als dit allemaal zo uitvalt als gedacht, binnenkort nog wat makkelijker zal kunnen winnen van zijn oude rivaal Charles. We gaan het zien…