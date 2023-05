Zestienjarige leerling oefent in een Aventador

Niet is leuker dan de fijne kneepjes van het vak leren in een supercar met atmosferische twaalfcilinder. Deze zestienjarige oefent in een Aventador.

Iedereen kan zich nog wel hun lesauto herinneren. Ondergetekende mocht het proberen in een Volkswagen Golf TDI met handbak, handmatige airco en een instructeur die handmatig aangaf welke kant hij op wilde (in plaats van de gift van stemgeluid toe te passen).

Maar hey, het kon veel erger. Want in de buurt scheurden er lesauto’s van allerlei pluimage: Citroën Saxo, Hyundai Excel en een heuse Daewoo Espero. Ah, dat waren nog de dagen.

Zestienjarige oefent in Aventador

Maar deze persoon uit Australië heeft het beter voor elkaar. Hij mag het namelijk leren in een Lamborghini Aventador. En dan is het niet eens de minste, maar een LP750-4 SV. Juistem, een supercar met 750 pk. En dat bij een persoon waarvan de testikels niet geheel zijn ingedaald en de fontanellen niet geheel gesloten. Wat is wetgeving toch een mooi fenomeen.

Volgens de spotter in kwestie was de bestuurder net klaar met een dagje op de middelbare school. Daarna stapte hij, onder begeleiding uiteraard, in de Italiaanse supercar. Dat is namelijk de grootste voorwaarde voor jonge bestuurders in een auto, er moet iemand naast zitten. Dan maakt het verder niet uit wat voor auto het is.

Verschil tussen license en permit

Net als in de VS en een hoop andere landen heb je het verschil tussen een ‘permit’ en een ‘license’. Een license staat gelijk aan ons rijbewijs waarmee je gewoon zelf overal kunt gaan en staan waar je wil. Een permit is een soort tussenstap. Je kan in Australië pas je volwaardige rijbewijs halen als je 12 maanden hebt gereden met een permit en je moet dan ook minimaal 18 jaar oud zijn.

In Nederland kennen we ook een dergelijk systeem in de vorm van de begeleiderspas. Daarop staat jouw naam en die van je de door jouzelf gekozen coach. Vervolgens hebben we hier de zogenaamde ‘Beginnend Bestuurder’. Dat is voor iedereen die minder dan vijf jaar zijn B-rijbewijs het geval. Je mag echter in elke Lamborghini rijden die je wenst.

Via: Motor1

Fotocredits: @benjamin_kemp03 via Melbourne Car Spotters!

