Dit zijn ALLE versies van de Lamborghini Aventador (+specials)

Lamborghini zegt gedag tegen de V12 zonder elektrohulp en daarmee is het tijd om terug te blikken op de laatste auto die zo’n motor had: de Aventador.

Lamborghini presenteerde afgelopen week de twee laatste modellen met een atmosferische V12, de Auténtica en de Invencible. Zeg nooit nooit bij Lamborghini, maar in het persbericht over dit tweetal zei het merk uit Sant’Agata Bolognese wel dat de opvolger van de Aventador in de startblokken staat. Gepaard met de laatste levering van de Aventador Ultimae leek dit ons eens de ultieme kans om net als bij de Audi R8 en Lamborghini Huracán een overzicht te maken van de Lamborghini Aventador. We zetten ALLE versies voor je op een rij en betrekken er zelfs een paar rasechte specials bij.

Lamborghini Aventador LP700-4 (2011)

De Lamborghini Aventador wordt in 2011 onthuld als de vijfde generatie van dé Lamborghini. De stamboom van de Lamborghini met V12 in het midden is terug te traceren naar de Miura (daarover later meer) en in diens voetsporen volgden de Countach, Diablo en Murciélago. De Aventador volgde dus dit viertal op en daardoor heeft ‘gen Z’ net als alle andere generaties een auto om als poster boven het bed te hangen. De auto is een perfecte opvolger voor de Murciélago: nog steeds vierwielaandrijving, krankzinnige styling die enerzijds typisch Lambo is en anderzijds bijna op geen één manier op de Murci lijkt. Daarnaast krijg je de karakteristieke Lamborghini-vleugeldeuren en natuurlijk nog steeds een V12. De V12 voor de Aventador heeft weer een absoluut unieke soundtrack en levert bovendien nu 700 pk en 690 Nm. De sprinttijd van 2,9 seconden naar de 100 was anno 2011 aardig ongelofelijk. Zoals des tijds gebruikelijk gebruikte Lamborghini een standaard sjabloon voor de ‘code’ die altijd na de naam genoemd werd: LP voor Longitudinale Posteriore (in lengterichting geplaatst), 700 voor het aantal pk en 4 voor het aantal aangedreven wielen. Dan snap je de rest waarschijnlijk.

Lamborghini Aventador J (2012)

Voor Lamborghini het portfolio van de Aventador uitbreidde tot de ruim 30(!) versies die vandaag op de planning staan, kwam het merk eerst met een speciale editie waar er maar één van is. De Aventador J, met de J van Jota, was een hoedtik naar de ‘Jota’ versie van de Miura. Die had overigens gewoon een dak, dus dat klinkt als een manier om deze Aventador J iets rationeler te laten klinken dan ‘ie is. De motor levert precies evenveel pk als de Aventador met dak, maar de J is een stukje lichter. Het enige exemplaar ter wereld kreeg een prijskaartje van meer dan twee miljoen euro.

Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster (2012)

Mocht je dakloos willen, maar mét voorruit en de eventuele optie om een dak boven je hoofd te hebben, dan moet je de ‘gewone’ LP700-4 Roadster uit 2012 hebben. Minder heftig dan de J, maar wel een hele klap goedkoper, even snel en je hoeft niet na elke rit de vliegjes uit je tanden te peuteren. Bovendien strekte de voorraad gewoon tot zo lang als dat ‘ie in productie was, dus hij was makkelijker te verkrijgen. De sprinttijd steeg naar 3 seconden naar de 100, maar dat is nog steeds flink snel. Overigens is de lanceerspecificatie (Azzurro Thetys met een ‘Sabbia’ beige interieur) echt perfect voor de Roadster.

Lamborghini Aventador LP720-4 50° Anniversario (2013)

De eerste powerupgrade ontving de Aventador in 2013 dankzij een speciale editie. Lamborghini heeft wel wat met het getal 63, omdat 1963 het jaar was waarin Ferruccio Lamborghini besloot om zich naast tractoren nu ook op heftige sportauto’s te richten. In 2013 was dat 50 jaar geleden en dus was er reden voor een feestje met de Lamborghini Aventador LP720-4 50° Anniversario. Lamborghini ‘optimaliseerde’ de motor en vond ineens in de motor 20 pk meer dan voorheen, maar de sprinttijd bleef identiek. Het uiterlijk werd iets aangepast door nieuwe bumpers toe te voegen en de onderste helft ervan zwart te lakken. Je moest er overigens snel bij zijn, want slechts 100 exemplaren zouden een koper vinden.

Lamborghini Aventador LP720-4 50° Anniversario Roadster (2013)

Net zoals bij de Audi R8 en Lamborghini Huracán is de makkelijkste manier om meer kopers te verzamelen het uitbrengen van alle edities met of zonder dak. Vandaar dat ook de Anniversario werd ontdaan van het dak en de limitering van de speciale editie met 100 stuks werd uitgebreid. 100 met dak en 100 zonder dak.

Lamborghini Veneno (2013)

Maar, de Veneno is toch helemaal geen Aventador? Daar moeten we het even over hebben. Lamborghini heeft namelijk in de tijd van de Aventador een groot aantal ‘ultieme’ modellen uitgebracht. Deze modellen mogen dan de ultieme pracht en praal zijn: onder de koets vind je gewoon een Aventador-chassis met Aventador-motor. We nemen ze daarom gewoon door, nu we toch bezig zijn. De Veneno uit 2013 liet zien dat die pracht en praal relatief is, want we kunnen niet een auto voor de geest halen die zo gemixt werd ontvangen. Sterker nog: het is nog steeds gewoon een enorm heftig ding om te zien. De kans dat je er eentje tegenkomt is in ieder geval nihil, want er zouden slechts 3 gebouwd worden. De motor is dus gewoon een iets opgepepte Aventador-motor met nu 750 pk.

Lamborghini Aventador LP700-4 Nazionale (2014)

De Lamborghini Aventador Nazionale is eentje uit de categorie ‘oh ja’. Want laten we wel wezen, het is gewoon een aangeklede Aventador. Wit exterieur met een streep in de Italiaanse ’tricolore’, een blauw interieur en verder gewoon een standaard Aventador. De Nazionale was bedoeld als visitekaartje voor China om aldaar mensen te overtuigen dat je eens langs Ad Personam moet gaan. Dat is het ‘atelier’ van Lamborghini waar al je wensen qua specificatie werkelijkheid worden.

Lamborghini Veneno Roadster (2014)

Zoals gezegd is de makkelijkste manier om te scoren gewoon het dak eraf halen. Er kwam dus ook een Veneno Roadster in 2014. Dezelfde styling maar nu de wind in je haren. Opvallend is wel dat er negen stuks kwamen van de Veneno Roadster en daarmee de coupé drie keer zo zeldzaam is. Met twaalf exemplaren in totaal is de kans dat je er eentje tegenkomt in ieder geval sowieso nihil. Tenzij je in Equatoriaal-Guinea woont. Vice-president Teodorín Nguema Obiang reed lange tijd gewoon met het ding rond in het Afrikaanse land, waar het BNP trouwens lager ligt dan de aanschafprijs van het ding. Dan snap je wellicht waarom ‘ie ingenomen en geveild werd.

Lamborghini Aventador LP700-4 Pirelli Edition (2015)

Om maar eens aan te tonen hoe gek de Aventador is: we hebben ineens een bruggetje nodig van een corrupte Afrikaanse vice-president naar een bandenmerk. Als Italiaans automerk is het natuurlijk fijn om een bandenfabrikant uit eigen land te hebben om je te helpen en voor Lambo is dat Pirelli. Om te vieren dat zij al 50 jaar goede zaken doen, werd in 2015 de Lamborghini Aventador Pirelli Edition onthuld. Uitgevoerd in two-tone kleurstelling met rode lijntjes en optioneel zelfs rode lijntjes op de bandenwangen alsof het Softs uit de F1 zijn.

Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce (2015)

Lamborghini trok, net als bij de Murciélago, de naam SuperVeloce uit de kast voor een flink opgepepte Aventador. Deze auto zorgde ervoor dat de Aventador ineens zijn mannetje kon staan op een circuit. Veel koolstofvezel aerodynamische onderdelen, een grote vleugel achterop en wielen met ‘centerlocks’, net als een F1-auto. De V12 werd nog een tikkie verder opgevoerd naar nu 750 pk, waardoor de sprint naar 100 km/u nu 2,8 seconden in beslag neemt.

Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster (2015)

En – hoe kan het ook anders – hetzelfde recept werd ook toegepast op een dakloze Aventador om tot de Aventador SV Roadster te komen.

Lamborghini Aventador LP700-4 Miura Homage (2016)

In 2016 was het precies 50 jaar geleden dat Lamborghini met de verre voorvader van de Aventador kwam, de Miura. Een zin die in het hoofdkwartier van het merk waarschijnlijk veel uitgesproken is: dat moet gevierd worden! Ook al was de Miura Homage uit 2016 ‘slechts’ een LP700-4, de uitvoering was gaaf. De Miura stond bekend om het optioneel hebben van een gouden sideskirt met gouden velgen. Je kon de Aventador Miura Homage in vele kleuren krijgen, maar deze werd altijd gecontrasteerd door sideskirts en bumpers in het goud, met gouden wielen. Er kwamen slechts 50 stuks van deze speciale Aventador.

Lamborghini Centenario LP770-4 (2016)

Centenario betekent ‘honderdste verjaardag’ in het Italiaans. De Lamborghini Centenario LP770-4 zou het cadeautje voor de honderdste verjaardag van Ferruccio Lamborghini zijn, ware het niet dat de in 1917 geboren oude baas in 1993 overleed. De Centenario moest een soort opvolger voor de Veneno worden, maar gebruikte wederom de Aventador als basis. Ook is er wederom sprake van een enorm uitgesproken design waar in zijn tijd ook veel over te doen geweest is. Een astronomisch prijskaartje en een van te voren bepaalde limitering van 20 stuks maken dit de volgende grote ultra-Lambo. De V12 levert, zoals de naam al zegt, 770 pk: meer dan ooit tevoren en 70 pk meer dan de originele LP700-4. Toch verschillen de specs niet echt ten opzichte van de Aventador SV.

Lamborghini Aventador S (2017)

We zeiden net al dat Lamborghini inmiddels in staat was om 770 pk te peuteren uit dezelfde aandrijflijn als de originele Aventador uit 2011. Dat is in 2017 dan ook al zes jaar geleden en als je een nieuwe Aventador wil kopen, krijg je nog steeds het origineel. Hoog tijd voor een facelift. Die kwam in 2017 met de Aventador S. Weg zijn de LP-benamingen, dus nu moet je maar zelf onthouden dat ‘ie 740 pk heeft gekregen. Ook werd de auto iets hertekend met andere voor- en achterbumpers.

Lamborghini Aventador S Roadster (2017)

En je raadt het al, deze veranderingen werden ook doorgevoerd voor de Lamborghini Aventador S Roadster. Dan kan die er ook nog weer even tegenaan.

Lamborghini Aventador S Roadster Japan 50th Anniversary Edition (2017)

En er moest voor de zoveelste keer weer eens iets gevierd worden. Dit keer mochten de jongens van Ad Personam los gaan op de hagelnieuwe Aventador S Roadster voor Japan. Het was namelijk anno 2017 precies 50 jaar geleden dat Lamborghini hun netwerk uitbreidde naar Japan. Er zouden vijf stuks van komen en allemaal haalden ze inspiratie uit de ‘natuurlijke elementen van Japan’. Als het prijskaartje maar flink is…

Lamborghini Centenario LP770-4 Roadster (2017)

Dankzij alle consternatie rondom de nieuwe Aventador zou je bijna vergeten dat de Centenario een belangrijke mijlpaal viert. Daarom kwamen daar in 2017 nog eens 20 exemplaren van, maar dan zonder dak.

Lamborghini SC18 Alston (2018)

Wat gebeurt er als je de jongens van Squadra Corse (de raceafdeling van Lamborghini) eens loslaat van hun Huracáns en een Aventador geeft? Dan krijg je de SC18 Alston uit 2018. Ook al zijn de motorspecificaties hetzelfde als de Centenario, door extra aerodynamica en minder gewicht aan boord is deze een heel stuk sneller. Dat kost je helaas wel de mogelijkheid om er een kenteken op te schroeven, maar dat zal de enige eigenaar ter wereld vast niet zo erg vinden. Want ja, ook hier is er maar één van en waar die is geëindigd weten we eigenlijk niet.

Lamborghini Aventador SVJ (2018)

Mocht je toch iets meer willen uit je gloednieuwe Aventador, dan kwam er een jaartje later ook nog een extra heftige versie. De Aventador SVJ markeerde de terugkeer van de Jota-benaming voor dat extra beetje heftigheid. Waar de SV nog gezien kan worden als een ‘Aventador met een beetje meer’, werd echt alles uit de kast getrokken voor de SVJ. 770 pk, nog steeds 2,8 seconden naar de 100 maar de wereld aan aerodynamica om veel beter de bocht om te kunnen. Ook bewegende delen, wat Lamborghini ALA noemt: Aerodinamica Lamborghini Attiva. Het totaalpakket leverde een ietwat omstreden Nürburgringrecord op, om maar te bewijzen dat ook een betrekkelijk logge, vierwielaangedreven Aventador tot grote dingen in staat is. Er werden 837 stuks gebouwd. Dat aantal klinkt willekeurig, maar onthoud ‘m even.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster (2019)

Mocht jij nou één van de snelste auto’s ter wereld onder je bips willen maar ook graag de wind in je haren voelen? Dan is de Aventador SVJ nu ook beschikbaar als Roadster. Daar werden nog minder van gemaakt: 737 stuks. Onthoud die ook even.

Lamborghini Aventador SVJ 63 (2018)

Jawel, Lamborghini was anno 2018 weer eens lekker op de historische tour en besloot een gelimiteerde editie te maken van de Aventador SVJ. Zo komt ineens het getal 63 weer aan bod: het jaar van de eerste Lamborghini-sportwagens. Alleen visueel is de auto anders met extra mogelijkheden voor stickers en het getal ’63’ is prominent in beeld. Er kwamen slechts 63 exemplaren van de 63 (what’s in a name) en opgeteld bij die 837 ‘normale’ exemplaren kom je dan op een veel mooiere 900 totale SVJ’s uit.

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster (2019)

Hoe kan het ook anders: bij de SVJ Roadster wordt ook het onderste uit de kan gehaald. Ook daar komen nog 63 extra bestickerde varianten van. Zo kwamen er in totaal 800 stuks van de Aventador SVJ Roadster.

Lamborghini Sián FKP 37 (2019)

Ook al hebben we nog een hoop varianten van de Lamborghini Aventador te bespreken, we gaan in 2019 al even een blik in de toekomst werpen. En wel met een auto die sceptici waarschijnlijk niet in deze lijst vinden passen. De opvolger van de Centenario heet Sián en is in basis gewoon weer een Aventador-V12 op een Aventador-chassis. Voor het eerst koppelt Lamborghini de V12 aan een elektromotor om tot de allereerste hybride V12 te komen. We zeggen dat dit even in de toekomst kijken is, want de Sián vormt de basis voor de aankomende Aventador. Lamborghini zegt gedag tegen de atmosferische V12 omdat de volgende V12 half-elektrisch wordt. Het gaat dan overigens om ‘mild hybrid’, waardoor de elektromotor eigenlijk niks te maken krijgt met de wielen.

De Sián is ‘gewoon’ wat je verwacht van een ultra-Lambo. Dankzij die elektropower komt er nu in totaal 820 pk uit de V12 en kan je ineens binnen 2,5 seconden op de 100 km/u zitten. De styling is lekker heftig en futuristisch en zal waarschijnlijk een mooie basis bieden voor de aankomende Lamborghini-modellen. De Sián wordt ietsje minder zeldzaam dan zijn voorgangers, er komen 63 stuks van. De naam FKP 37 slaat op Ferdinand K. Piëch (geboren in 1937), die in 2019 overleed. Een bitterzoete viering dan wel hoedtik voor de man die Lamborghini liet groeien.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster Xago Edition (2020)

Aangezien we het weer moeten hebben over een speciale editie, is er weer wat te vieren. Met hoe erg de Aventador uitgemolken wordt, is nu zelfs het te vieren fenomeen een beetje slap. De Xago Edition viert namelijk de coronapandemie. Nee, Lamborghini is niet blij met de impact van het coronavirus op de wereld in 2020. Als je een order wilde plaatsen voor een speciale Ad Personam Lamborghini, werd je gevraagd om naar Sant’Agata Bolognese te komen. Dat kon in 2020 natuurlijk even niet en dus lanceerde Lamborghini een online versie van Ad Personam voor klanten. Dát wordt gevierd met de Xago Edition op basis van de Aventador SVJ Roadster, waar 10 stuks van kwamen.

Lamborghini SC20 (2020)

En dan zijn we zeker nog niet klaar. Er komt een TWEEDE volledig dakloze Lamborghini op basis van de Aventador. De SC20 is net als de Aventador J een auto zonder voorruit en dak. Ook in dit geval gaat het om een one-off. De styling wijkt nogal af van de standaard Aventador en net als bij de SC18 mocht Squadra Corse hun plasje doen over deze bijzondere auto.

Lamborghini Sián Roadster (2020)

Eh, ja. Een dakloze Sián. Zo simpel kan het zijn. De Sián Roadster is altijd open, er is géén vast dak te krijgen voor dit ding. Nog minder redenen dus voor de 19 eigenaren om hem uit te laten.

Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series (2021)

Naast Japan had ook Zuid-Korea wat te vieren, en dus kwamen er speciaal voor Zuid-Korea twee speciale Aventador S Roadsters in bijzondere kleurtjes. Alles is een speciale editie als je het maar graag genoeg wil.

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae (2021)

Goed, even weer een ingrijpendere versie belichten. We naderen het einde en dat bewijst de Aventador Ultimae. Dit is namelijk de laatste versie van de Aventador zonder heftige few-offs en hyper-Lambo’s. De V12 wordt nog één keer opgevoerd naar 780 pk, waarmee de Ultimae het aflegt tegen de SVJ. Wat de Ultimae dan weer leuker maakt is een iets ingetogener uiterlijk, zonder spoilers en dat soort ongein. Er zijn slechts 350 stuks gebouwd van de Ultimae en dit is het einde van de Aventador in zijn standaardvorm. Overigens ging de productie iets langer door dan gepland, want een paar exemplaren van de Ultimae stonden op de Felicity Ace. Er liggen dus nog wat exemplaren op de bodem van de oceaan.

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster (2021)

Doe even alsof je verrast bent: de Ultimae kwam ook direct als Roadster. Deze is wel een stukje zeldzamer: er kwamen slechts 250 exemplaren van de Ultimae Roadster om in totaal op 600 ‘laatste’ Aventadors te komen. Maar, zoals gezegd: als je van diepzeeduiken houdt, kunnen het er ietsje meer zijn.

Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021)

Je ziet wellicht dat Lamborghini een hoop throwbacks heeft gedaan naar de Miura. Een rasechte hommage kwam echter in 2021 in de vorm van de Countach LPI 800-4.

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster “Miura” (2022)

Lamborghini’s favoriete zin is – denken wij – “vooruit, nog ééntje dan!” Want ook van de allerlaatste Ultimae, wat op zich weer de allerlaatste Aventador is, kwam een ‘speciale editie’. De koper van de allerlaatste Ultimae, een Roadster, koos namelijk een kleurstelling die doet denken aan de Miura. Daardoor heeft Lamborghini de allerlaatste Aventador ook benoemd tot Miura Edition.

Lamborghini Invencible (2023)

Goed, allerlaatste Aventador, allerlaatste Aventador Ultimae, allerlaatste V12: het is nu wel klaar toch? Nee, zeker niet. Nu snap je wellicht waarom we sceptisch zijn als Lamborghini zegt ‘dit is de laatste’. Want er valt altijd nog iets uit te melken. Dit keer is Lamborghini met de Invencible bloedserieus: dit is de laatste atmosferische V12. De specs komen van de Ultimae (780 pk) en het design is door Centro Stile, het designcentrum van Lamborghini, heel, eh, bijzonder gemaakt. Invencible betekent overigens ‘onsterfelijk’ en dat lijkt de Aventador en de atmosferische V12, in ieder geval in Lamborghini-termen, goed samen te vatten.

Lamborghini Auténtica (2023)

En toch, als we deze lijst met 33(!) verschillende Aventador-derivaten moeten samenvatten, kiezen wij voor: “hij kwam er trouwens ook als Roadster.”