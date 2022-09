Gaat de opvolger van de Lamborghini Aventador er zo uitzien?

We krijgen alvast een voorproefje van het design van de Aventador-opvolger. En nee, dit is niet de Sián.

De Lamborghini Aventador blijft een van de meest brute auto’s van dit moment, met zijn atmosferische V12 en agressieve looks. Toch wordt het langzamerhand tijd voor een opvolger. Na de Aventador, de Aventador S, de Aventador SV, de Aventador SVJ, de Aventador Ultimae en de nodige special editions is het nu wel klaar.

Doorontwikkeling

Lamborghini is gelukkig druk bezig de opvolger klaar te stomen. We moeten echter geen compleet nieuwe auto verwachten. De opvolger wordt weliswaar een hybride, maar krijgt nog steeds een V12. Op de spyshots zien we ook dezelfde daklijn als de Aventador. Waarschijnlijk wordt het dus stiekem gewoon een doorontwikkeling.

DMC

Tuner DMC wacht de onthulling van de Aventador-opvolger niet af en heeft alvast gevisualiseerd hoe deze auto er ongeveer uit komt te zien. Het zal je opvallen dat de auto verdacht veel lijkt op de Lamborghini Sián.

Sián

Nu is dat misschien een beetje gemakzucht aan de kant van DMC, maar toch zitten ze er niet heel ver naast. De spyshots laten zien dat de opvolger van de Aventador inderdaad veel overeenkomsten vertoont met de Sián.

Naam

DMC heeft er ook alvast een naam opgeplakt, namelijk de Lamborghini Revuelto. Ook dit is niet uit de lucht gegrepen, want Lamborghini heeft deze naam eerder dit jaar vastgelegd. We weten alleen niet of dat inderdaad de naam van de Aventador-opvolger gaat zijn. Maar het zou zomaar kunnen.

Spoiler

DMC blijft een tuner dus ze konden het niet laten om alvast een modificatie uit te voeren. De spoiler die je ziet is een toevoeging van DMC zelf. De achterkant ziet er trouwens nog heel onaf uit, maar dat ligt waarschijnlijk aan de renderkunsten van DMC.

Indicatie

Het eindresultaat zal er ongetwijfeld iets verfijnder uitzien, maar dit is in grote lijnen wel een goede indicatie. De troonopvolger van de Aventador wordt dus een stuk minder clean dan zijn voorganger. En dit is nog maar het begin. Er zullen ongetwijfeld nog extremere versies volgen.