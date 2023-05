Enorme Volkswagen met V6 is een beest

Deze enorme Volkswagen met dikke V6 is lekker dik

Onlangs werden wij verheugd met het blijde nieuws dat de Volkswagen Touareg weer naar Nederland komt. Eindelijk. Het is de goedkoopste manier om een auto te rijden met de techniek van een Lamborghini (de Urus, niet de Huracan).

Daarmee heb je weer een beetje keuze als je een grote en ruime offroader wenst met een Volkswagen-logo op de neus. En ondanks dat de auto op de afbeeldingen toch écht een Volkswagen is, zie je de logo niet op de neus.

Enorme Volkswagen

Daar staat namelijk op Delta4x4. Mocht je hen niet kennen, dat zijn al offroad-specialisten nog vóór dat SUV’s en crossovers een hit werden. Bij Delta4x4 houden ze zich bezig om alles terreinwaardiger te maken.

Of het nu gaat om een Volkswagen Multivan (ja, echt) Tesla Model 3 (ook die ja) of zelfs een Porsche 911 (nog voordat de Safari bestond!). Ze verhogen allerlei soorten auto’s, daar in Unterumbach.

Detla4x4 gaf al aan een Volkswagen Amarok aan te gaan pakken enkele maanden geleden. Dat waren nog wat renders waar je het mee moest doen. Voor nu hebben we het eindproduct voor je!

Ze noemen het de ‘Beast 2.0’ omdat het een behoorlijk indrukwekkend apparaat is geworden. Zo is de Amarok ietsje verhoogd: maar liefst 15 centimeter middels een liftkit. Daardoor is er ook ruimte voor enorme velgen en banden.

En wat kost dat dan?

Het zijn 33 inch grote BD Goodrich A/T-bandjes en 18 inch grote velgen. Als je wil, zijn er nog heftigere 35 inch banden leverbaar om nog ruiger terrein de baas te kunnen zijn. Maar de banden die je op de foto’s ziet, zijn al flink: 305/60R18. Dat is overigens ook een lekker zeldzaam maatje. Er zijn maar een paar fabrikanten die deze maat produceren, dus voor een setje ben je zo 1.600 euro kwijt (exclusief montage en balanceren).

Om die enorme rubberren jetsers kwijt te kunnen zijn de wielkasten vergroot met enorme spatbordverbreders. Ze zijn gemaakt van polyurethaan en verbreden de enorme Volkswagen met 60 mm, per kant!

De grille is ook anders en er is een setje PIAA-koplampen. Als kers in de appelmoes is er ook een setje sideskirts die ze treeplanken noemen. Interesse? Voor iets meer dan 10 mille zit alles erop. Gezien de modificaties is dat nog niet eens zo’n extreem bedrag voor zo’n extreme Volkswagen.

Check hieronder de enorme Volkswagen Amarok in actie:

En bekijk hieronder de rijtest van Wouter in de nieuwste Amarok:

Meer lezen? Dit zijn 8 hele dure Volkswagens op Nederlands kenteken!