Zakelijk rijden wordt avontuurlijk met de Mustang Mach-E

Met de iconische Mustang Mach-E gaat Ford een stap verder in elektrisch rijden.

Deze ultieme versie van Fords volledig elektrische SUV heeft stoere looks, de laatste technologie en een rijbereik tot wel 600 kilometer. De ideale auto voor de zakelijke rijder die ook een beetje avontuur waardeert.

Kies het avontuur

De Ford Mustang Mach-E heeft alles voor de echte autoliefhebber van vandaag: dynamische rijeigenschappen, ultiem comfort, optimale connectiviteit, geavanceerde rijhulpsystemen, een krachtige elektrische aandrijving met een royaal bereik en de slimme FordPass app om altijd met de auto verbonden te blijven. Een auto die dus niet alleen door z’n sportieve looks hoofden doet draaien.

Ruim en comfortabel

De Ford Mustang Mach-E brengt z’n bestuurder en andere inzittenden op de meest comfortabele manier op elke plek. Met z’n rijbereik tot maar liefst 600 kilometer op één enkele lading kom je nog eens ergens. En wie nog verder wil, krijgt er dankzij z’n snellaad capaciteit binnen 10 minuten laden 117 kilometer rijbereik bij.

Indrukwekkende prestaties

Met de nieuwe Mustang Mach-E heeft Ford weer een beest van een auto in zijn stal. Wie kracht en dynamiek in een auto waardeert, kan bij elke rit genieten van een bijzonder sportieve rijervaring. Vooral in de ‘untamed’ rijmodus. Met een vermogen tot 358 kW (487 pk) en 860 Nm biedt de elektrische aandrijving een acceleratie van 0-100 km/u in 3,8 seconden.

Financieel aantrekkelijk

Voor alles wat hij biedt, heeft de Mustang Mach-E met een adviesprijs vanaf € 53.900,- ook een zeer aantrekkelijk prijskaartje. Met een fiscale waarde vanaf € 52.400,- kan de zakelijke rijder hem bovendien nu al rijden voor een netto bijtelling vanaf € 299,- euro per maand.

Nu direct uit voorraad leverbaar

Waar veel elektrische auto’s in zijn klasse op zich laten wachten, heeft Ford gezorgd voor een ruime voorraad. Dus wie voor avontuur kiest en snel van de sublieme rijprestaties van dit nieuwe icoon wil genieten, kan direct kan instappen. En niet alleen voor een proefrit.