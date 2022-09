Eindelijk: dit is de allerlaatste Lamborghini Aventador

We willen het niet te vaak zeggen, maar dit is toch wel het einde van een tijdperk.

Zoals het leek alsof koningin Elizabeth nooit dood zou gaan, zo leek het ook alsof de productie van de Aventador nooit zou stoppen. Toch is koningin Elizabeth niet meer in ons midden en is nu ook de laatste Lamborghini Aventador van de band gerold. Daarmee is bewezen dat écht aan alles een eind komt.

Eigenlijk had Lamborghini al eerder een punt willen zetten achter de productie van de Aventador, maar het zinken van de Felicity Ace gooide roet in het eten. Aan boord waren namelijk 15 exemplaren van de Aventador Ultimae, bestemd voor de VS. Om de klanten niet met lege handen te laten zitten, besloot Lamborghini toch nog 15 exemplaren extra te bouwen.

Nu is het dan toch zover: er is voor de laatste keer een Aventador van de band gerold in Sant’Agata Bolognese. Dit markeert het einde van 11 jaar productie. De Aventador is daarmee net zo lang in productie geweest als de Diablo, die van 1990 tot 2001 werd gebouwd.

Waar er van de Diablo maar 2.884 stuks zijn gebouwd gedurende 11 jaar, zijn er van de Aventador aanzienlijk meer gebouwd. In 2020 werd al de mijlpaal van 10.000 exemplaren gepasseerd en in totaal zijn er nu 11.465 stuks gebouwd.

De laatste Aventador is uiteraard een Aventador Ultimae, die gelimiteerd was tot 600 stuks. Uiteindelijk zijn er dus 615 gebouwd, waarvan er 15 gezonken zijn. Als het goed is staat de teller nu alsnog op 600 stuks.

Het allerlaatste exemplaar is uitgevoerd in een speciale lichtblauwe kleur uit het Ad Personam-pallet en is bestemd voor een Zwitserse klant. Gek genoeg niet voor een Amerikaanse klant.

Aangezien het model maximaal is uitgemolken werd het langzamerhand wel tijd om er een punt achter te zetten. Toch is het jammer. De Aventador is namelijk de laatste Lamborghini die puur door een atmosferische V12 wordt aangedreven. De opvolger wordt hoogstwaarschijnlijk een V12 hybride. We kunnen dus echt wel spreken van het einde van een tijdperk. Een tijdperk dat niet alleen de Aventador omhelst, maar ook diens illustere voorgangers.