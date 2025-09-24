De Chinezen komen! Maar nu echt!

De productie van gehele Chinese auto’s komt straks hier vandaan. Inclusief de accu’s!

De ambities van BYD in Europa groeien sneller dan de fabrieksmuren die nu in Hongarije en Turkije verrijzen. De Chinese autobouwer wil zijn elektrische auto’s dichter bij de klant bouwen, maar komt onvermijdelijk bij een punt dat elke constructeur raakt. De batterij kan niet eeuwig van ver worden aangevoerd. Een auto zonder lokaal hart blijft slechts een halve auto, denken ze bij BYD.

Op een bijeenkomst in Milaan liet de baas van BYD er geen twijfel over bestaan. Europa is niet slechts een assemblagemarkt, maar een plek waar productie in al haar facetten wortel moet schieten. Hongarije start nog dit jaar, de fabriek in Turkije volgt in 2026.Ssamen goed voor een indrukwekkende capaciteit van een half miljoen voertuigen per jaar. Maar zonder een Europese batterijbron blijft het alsof je een huis bouwt en de fundering telkens uit een ander continent laat komen.

BYD gaat zich nu écht in Europa vestigen

Maar dat is nog niet alles, Build Your Dreams komt met nog meer nieuwe dingen.

Het merk begon namelijk ooit als het toonbeeld van de elektrische belofte, maar laat zien dat ook pragmatisme een goed businessmodel kan zijn. Dat betekent dat er niet enkel meer vol-elektrische modellen verkocht worden, maar dat plug-in hybrides nu de prijslijsten aanvullen. Het is geen afstappen van idealen, maar eerder een strategische move.

Maar niet alles is koek en Foe Yong Hai; BYD moet namelijk afscheid nemen van een nam die er vanaf het begin bij was, Berkshire Hathaway. Het investeringsvehikel van Warren Buffet was jarenlang een groot aandeelhouder, maar verkocht recent zijn laatste stukken. Voor het merk zelf niets meer dan een zakelijke beweging, maar voor de buitenwacht toch een teken dat een hoofdstuk is afgesloten. En of dat positief of negatief is, moet nog blijken.

Maar resumé. Wat er gaat gebeuren is dat BYD een merk wordt dat zich nestelt in het hart van Europa. De contouren zijn duidelijk: auto’s die hier van de band rollen, gesteund door een batterij die niet van ver komt maar naast de fabriek wordt geboren moeten de wagens een meer eigen gevoel gaan geven. Zodra dat gebeurt, zal BYD geen gast meer zijn, maar een vaste speler in de symfonie van de Europese auto-industrie.

We hebben het maar te accepteren.