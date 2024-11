De échte Peugeot 406 uit Taxi staat te koop in België

Bij onze zuiderburen kun je een uniek stukje filmgeschiedenis aanschaffen: de Peugeot 406 uit Taxi.

Vraag aan een puber wat hij van de reeks Taxi vindt en hij zal je wat vertellen over Potlood, KomtGoed en Adil KO. Heb je geen idee waar ik het over heb? Geen probleem. Waar je namelijk voor kwam, is een andere Taxi. Autoliefhebbers denken bij Taxi eerder aan een Franse filmreeks waarin een witte Peugeot 406 de hoofdrol speelt. Goed nieuws voor die categorie personen: één van de Peugeot 406’jes uit Taxi staat in België te koop.

De verkoper legt uit dat er per Taxi-film zes auto’s werden gebruikt. Vier daarvan hebben een 1.8-liter benzinemotor, één heeft een 210 pk sterke 2.9-liter V6 en er is er eentje met hydraulica leidingen. Helaas heeft het exemplaar hierboven niet de V6-motor, maar de 1.8 met 115 pk uit 1997. Een jaar later werd de Peugeot volgens de verkoper naar België verscheept. Dat zou betekenen dat deze 406 stamt uit de eerste van vijf films.

Alle accessoires die je hoopt terug te zien, zitten op deze 406. De gigantische splitter onder de voorbumper, het ‘Taxi Marseile’-bordje inclusief gekleurde lampen en de joekel van een achtervleugel. Vanbinnen zijn er lederen stoelen, een MOMO-stuur en een dashboardkastje waarin een stel schakelaars verstopt zitten.

Wat kost de Peugeot 406 uit Taxi?

De witte filmauto wordt aangeboden door VBV Motors in Lubbeek. De eigenaar van het bedrijf schijnt een tijdje in deze auto te hebben gereden. Dat zou de kilometerstand van ruim 139.000 kilometer kunnen verklaren. Hij verkoopt de 406, omdat hij zijn zinnen heeft gezet op wat anders. De Peugeot 406 uit Taxi staat te koop voor 25.000 euro.

Bedankt voor de tip @cossiekiller