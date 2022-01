Gezinsauto met 700 pk is de ideale auto voor pap en mam

Vijf zitplaatsen voor het kroost van mama, 730 paarden voor papa. Of andersom, we proberen met de tijd mee te gaan hier op Autoblog. Maar deze gezinsauto met 700 pk is een toppertje.

In de autobranche zien we een paar duidelijke trends. Kleine auto’s worden nauwelijks meer verkocht, wat betekent dat over 10 jaar niemand meer een betaalbare A-segmenter als eerste auto kan kopen. Nieuw worden er voornamelijk op papier schone auto’s verkocht die over een paar jaar massaal geëxporteerd worden. Oh, en superdikke sloepen zijn populairder dan ooit en kunnen niet dik genoeg zijn.

Deze gezinsauto met 700 pk is zo’n auto. De wagen in kwestie is een vrij mild aangepakte BMW X5M. Deze is in dit geval door de firma Manhart onder handen genomen. Ondanks dat ze zich heel erg in hebben gehouden, is er toch een behoorlijk resultaat. Onder meer vanwege de downsizetechniek en bijzonder strenge milieueisen, is de potentie van deze monsters enorm.

Manhart

Want ondanks dat 700 pk is bizar veel vermogen klinkt, valt het heel erg mee. De standaard X5 heeft namelijk al 600 pk tot zijn beschikking. De X5M Competition, waarop deze gezinsauto met 700 pk gebaseerd is, heeft al 625 pk. Wie weleens met een M5 gereden heeft, kan concluderen dat die vermogensopgave nog behoorlijk bescheiden is.

De opgave van Manhart is ook nog eens bescheiden, want stiekem heeft hun ‘MANHART MHX5 700‘ niet 700, maar 730 pk. Je kunt kiezen uit twee manieren om dat te bereiken. De eerste optie is chiptuning, het aanpassen van de chip. De tweede optie is een externe ECU bypass-module.

Beide hebben hun voor- en nadelen, maar de bypass-module is populair bij nieuwere auto’s waar nog garantie op zit. Die garantie vervalt namelijk bij chiptuning. Je kan de V8 beter laten klinken met een sportuitlaat en eventueel race-downpipes en OPF-delete. Die laatste twee zijn niet TUV-gekeurd en derhalve alleen voor export geschikt. Mmm.

Onderstel gezinsauto met 700 pk

Ook qua onderstel en wielen houdt Manhart het simpel. De X5 M van Manhart (eigenlijk dus 730) is voorzien van een nieuw setje H&R-veren, waardoor de auto ietsje lager ligt. Uiteraard zijn de wielen ook nog eventjes vervangen. Het zijn ‘Concave One’-velgen, helemaal zoals de mode dat voorschrijft.

De wielen zijn 10,5 inch breed en 22 inch in diameter. Daaromheen liggen 295/30 22 sloffen, die al gauw 300 euro per band kosten. Het geheel wordt afgemaakt met een carbon bodykit en natuurlijk de nodige gouden details. Mocht je het niet mooi vinden, je kan natuurlijk ook enkel en alleen de hardware bestellen.

