Koop een echte én imitatie Maybach voor 180 mille

Wat moet je met een echt én een neppe Maybach? Simpel, eentje conserveren en met de andere rijden.

Imitatie is de hoogste vorm van vleierij. Het is een hoedtik naar het origineel. Als het gaat om wijnen, muziek of kleding, dan is het (vaak) eervol. Zelfs velgen vinden we geen probleem. Maar gaat om auto’s zelf, dan zijn de liefhebbers er vaak niet voor te porren. Je rijdt alleen rond in een imitatie-auto als ‘je de echte niet kunt betalen’.

Ja, dat is een beetje het hele idee van imitatie. Ja gaat niet imiteren als je het ‘origineel’ kunt betalen. Behalve in dit geval. Want we hebben een originele aanbieding voor je. Je kunt namelijk een echte én imitatie Maybach kopen.

Setje

Het is een aanbieding op Marktplaats. Wie weleens op Autoblog heeft gekeken, zal erachter zijn gekomen dat een van deze auto’s weleens eerder is langs gekomen. Toen was de consensus dat de eigenaar ‘wel een Maybach wilde, maar ‘m niet kon betalen’.

Dat is dus pertinent niet waar. De verkoper in kwestie is gewoon een liefhebber van Maybachs. Daarnaast had hij wel degelijk voldoende geld voor een échte Mercedes-Maybach, voor wie zich daar zorgen over maakte. Want bij deze advertentie worden ze allebei te koop aangeboden in een setje.

Jazeker, we hebben gewoon te maken met een petrolhead. Het gaat om twee bijna identieke auto’s. De ene is een Mercedes-Benz 350d uit 2014 die helemaal is omgebouwd tot Maybach. Die auto kenden we al. De tweede auto is een échte originele Mercedes-Maybach S500.

Uitrusting echte én imitatie Maybach

Deze ziet er identiek uit, op de velgen na. In plaats van de S350d-wielen, zitten de gesmede putdeksels erop. Misschien wel de gaafste Mercedes-wielen van de afgelopen 25 jaar. Volgens de verkoper is de auto bom en bomvol. Alle opties – plus meer – zitten erop. Zo zit er een dashcam ingebouwd evenals een geavanceerd alarmsysteem.

Dan de prijzen en specs van de echte én imitatie Maybach. Het origineel is een S500 op benzine, uit 2018. Deze heeft slechts 55.000 kilometer gereden sinds die tijd. Deze auto staat te koop voor 135.000 euro De imitatie Maybach is stiekem een S350 diesel uit 2014. Deze heeft 260.000 km gereden en moet 50.000 euro kosten.

Toen collega @Machielvdd deze auto behandelde, koste deze nog 54 mille. Dus je hebt de eerste 4 mille al in je pocket. Maar als je ze nu allebei koopt, krijg je nog eens 5.000 euro korting. Voor 180.000 euro is de huidige eigenaar bereid om voormalig eigenaar te worden. De aanbieding op Marktplaats kun je hier bekijken.

Met dank aan Anton voor de tip!

Meer lezen? Dit zijn 13 zeer coole en onbekende limousines!