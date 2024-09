Zie jij nog welke auto er schuil gaat onder deze bodykit?

Een tuner genaamd DragonTT uit Spanje welteverstaan heeft een populaire sportauto tot het onherkenbare, eh, ‘verfraaid’.

We weten niet wat er tegenwoordig in de paella wordt gestopt, maar het lijkt op sterk spul. We hebben namelijk nieuws uit Spanje. En voor de verandering eens geen SEAT of Cupra, maar een bedrijf dat zichzelf DragonTT noemt. En die hebben een bodykit bedacht.

DragonTT Hero

De auto met bodykit draagt de naam ‘DragonTT Hero’, en lijkt inspiratie op te doen van een Batmobile. In plaats van een volledig op maat gemaakte Batmobile gaat dit om een uitgebreide verbouwing op basis van een bestaand model. Voor we onthullen welke auto het is: heb jij enig idee?

Audi TT

De koplampen verraden het: het is een Audi TT. Je zou misschien denken dat het een nieuwste generatie (Typ. 8S) is, maar het is de generatie ervoor (Typ. 8J) met koplampen en achterlichten die op het nieuwe type lijken. Tot zo ver alles waaraan je kan herkennen dat het een TT is. Oh ja, en het interieur.

We hebben eigenlijk weinig te zeggen over de DragonTT. We denken niet dat mensen die een Audi TT hebben nou echt heel graag een Batmobile-achtige bodykit willen. Tenminste, veel kunnen het er niet zijn. Je kan dus daadwerkelijk DragonTT een berichtje sturen om deze bodykit te bemachtigen. Hij past op elke standaard TT, alleen de TT RS wordt lastig. Jammer, dan moet je die dus standaard houden.

Maar goed, misschien ben jij nou wel heel toevallig op zoek naar een Batmobile-achtig model gebaseerd op een Audi TT, van Spaanse makelij. Dan ben je ineens spekkoper.