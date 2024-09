Aston Martin DBS droogt beter op dan zijn broertjes

Nog altijd maakt deze generatie Aston Martin DBS ons aan het kwijlen.

Deze generatie DBS kun je vergelijken met de V8 Vantage en de DB9 of Virage uit zijn tijd. Van alle modellen destijds is de DBS -wat ons betreft- het beste opgedroogd. Want zeg nu zelf, we kijken hier naar een auto met bouwjaar 2011. De 13 jaar oude Aston Martin had ook vandaag uit de fabriek kunnen rollen.

Natuurlijk helpt de magie van James Bond in de film Casino Royale om het imago van de DBS op een voetstuk te plaatsen. Ik vraag het me hardop af of de generatie erna, de DBS Superleggera, net zo mooi oud weet te worden. Ik betwijfel het. Vraag het me over 13 jaar nog een keer.

Deze specifieke Aston Martin DBS werd gespot, gewoon op een doordeweekse dag op een Hollandse parkeerplaats. Tussen al dat saaie blik springt de Britse coupé er echt uit. Zelfs in deze kleur.

De Aston Martin DBS werd geleverd met een atmosferische 6.0 liter grote V12. Waar zijn opvolger twee turbo’s kreeg en inleverde op cilinderinhoud, mocht deze generatie DBS nog N/A door de toeren gaan.

Prachtig, want iedereen die ooit deze zes liter twaalfcilinder in het echt heeft gehoord kan beamen wat een monument het is. Zelfs de start is al iconisch. In dit geval betreft een exemplaar met de automaat. Jammer, want voor het echt tijdloze kun je beter de handbak hebben.

Het is geweldig dat een merk als Aston Martin vandaag de dag nog steeds bestaat. Met mooie nieuwe modellen zoals de DB12 en de onlangs onthulde Vanquish. Blik je terug dan is voor velen de generatie waar deze DBS het licht zag de piek voor Aston qua design als het gaat om de modernere modellen. Want ja, een DB5 of DB6 valt bijna niet te overtreffen.

Aston Martin DBS Spot van de Week

Een Aston Martin DBS spotten op een simpele parking ergens in Nederland. Het kan je dag net wat opfleuren. Daarom mag ik spotter @ecnerualcars feliciteren met je Spot van de Week!

Ook meedingen voor deze wekelijkse titel? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.