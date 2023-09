In deze ruimte gaat Audi opzettelijk auto’s slopen

Kapotmaken die hap! Audi sloopt eigen auto’s in het nieuwe Vehicle Safety Center.

Ooit een sloopkamer bezocht? Zo’n uitje waarbij je alles mag slopen in een bepaalde ruimte. Ikke niet, maar het klinkt geinig. Voor medewerkers van Audi is het elke dag werken in de sloopkamer, binnen in het nieuwe Vehicle Safety Center in Ingolstadt.

Audi Vehicle Safety Center

De faciliteit heeft 100 miljoen euro gekost. De nieuwste modellen worden hier tegen de muur gereden en op andere manieren gesloopt. Alles in de naam der wetenschap. Audi test op deze manier de veiligheid van nieuwe auto’s voordat ze op de markt komen. Alles om die beste veiligheidsrating te scoren natuurlijk.

In het Vehicle Safety Center zijn 100 medewerkers werkzaam. Op het eerste oog lijkt het een lege loods met veel LED-verlichting. Er zijn echter overal camera’s en sensoren geinstalleerd die gebruikt worden om data vast te leggen wanneer Audi een crash test. Ik denk dat je er ook leuk kunt voetballen, daar niet van.

De 100 medewerkers hebben niet alleen elkaar. Ze krijgen gezelligheid van 60 THOR crash test dummies. Deze dummies worden in auto’s geplaatst en mogen vervolgens muren of andere auto’s koppen. In de dummies zitten tot 150 sensoren die allerlei data vastleggen. Audi kan deze data uitlezen om uit te vinden op welke manier een crash impact heeft.

Een nieuwe Audi e-tron of wat dan ook tegen de muur rijden kost natuurlijk geld. Daarom voert het merk eerst allerlei scenario’s uit in een simulator. In een virtuele omgeving een auto slopen is nu eenmaal goedkoper dan een echt exemplaar. Pas bij de volgende stap komt er een echte auto aan te pas.

Het is niet het eerste crashcentrum voor Audi. Sterker nog, de eerste faciliteit werd in 1970 geopend. Sinds 1972 maakt het merk gebruik van crash test dummies. Met deze compleet nieuwe faciliteit zet Audi de volgende stap in het veiliger maken van de modellen met de nieuwste technieken.