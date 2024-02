‘Groei elektrische auto gaat door, ondanks dip’

De groei van elektrische auto’s in Nederland gaat onverminderd door.

Onduidelijke toekomstige regelgeving, hoge aanschafprijzen, minimale stimulatie. De markt van de particuliere elektrische autoverkoop staat nog altijd in de kinderschoenen. Veruit de meeste EV’s worden door de leaselullen (leuk woord) gereden. Die laatste groep zie je echter soms ook weer terugkruipen naar een benzineauto als het 5-jarige contract voor een EV is afgelopen en de werkgever het toestaat.

Allemaal van tijdelijke aard, want de groei van elektrische auto’s in Nederland gaat keihard door. Dat is de conclusie van de onderzoekers van ElaadNL. Het rapport Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021 heeft een update gekregen met bijgeschaalde verwachtingen tot 2050..

We zitten nu in 2024 en ElaadNL verwacht een beperkte groei van EV’s tot en met 2030. Als reden zeggen de onderzoekers dat afnemende stimuleringsmaatregelen en de beperkte beschikbaarheid van betaalbare EV’s zorgen voor minder interesse.

Na 2030 moet het helemaal goed komen. Europese regelgeving, de komst van betaalbare modellen en dalende batterijpakketprijzen zijn de speerpunten in deze verwachting. Toch is het niet zo vanzelfsprekend. Wie zegt dat autofabrikanten massaal betaalbare elektrische auto’s gaan aanbieden tegen die tijd? Het A-segment is uitgestorven en ook het B-segment begint steeds dunner te worden. Minimaal 30.000 euro lappen voor een beetje elektrische auto lijkt het nieuwe normaal. Ik moet het nog zien dat er tegen die tijd allerlei betaalbare EV’s op de markt zijn.

10 miljoen EV’s

Met de toenemende groei verwacht ElaadNL dat het Nederlandse wagenpark in 2044 zal bestaan uit 10 miljoen elektrische auto’s. Om al die EV’s opgeladen te krijgen zijn er volgens de analisten zo’n 4,3 miljoen laadpunten nodig. Dat geeft ook meteen aan hoe belangrijk dit rapport is. Netbeheerders, gemeenten en provincies gebruiken onder andere dit rapport om toekomstig beleid te bepalen.

Energienet

De volgende grote uitdaging ligt bij het energienet. Al die elektrische auto’s aan de lader vraagt enorm veel. Anno 2024 geeft het zelfs nu al problemen, zoals in Utrecht. Netbeheerders, gemeenten en provincies moeten samen kijken hoe elektrisch auto rijdend Nederland kan laden zonder dat de boel plat komt te liggen.

Dus. Conclusie. De komende jaren dipt de markt van de elektrische auto een beetje door onduidelijke regelgeving, weinig fiscale stimulatie en hoge aanschafprijzen. Maar daarna gaat het helemaal jekko, aldus ElaadNL.

Foto: Lotus Eletre via wouterjeuring op Autoblog Spots