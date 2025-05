Zie jij welke Ferrari hier compleet is afgebrand?

Het ging flink mis met een Ferrari die de macht over het stuur verloor op de Autobahn.

Je droom kan soms heel snel omslaan in een nachtmerrie. Het ene moment ben je met je Ferrari aan het vlammen op de Autobahn, het andere moment is je auto een vlammenzee. Dit overkwam een Ferrari-bestuurder eerder deze week.

Het incident vond zondagavond plaats. De 36-jarige bestuurder reed over de Autobahn met snelheden van boven de 200 km/u, volgens de schatting van de politie. Of dit legaal was vermeldt het verhaal niet, maar op grote delen van de A96 (de snelweg in kwestie) is er geen snelheidslimiet.

De snelheid lag in ieder geval behoorlijk hoog op het moment dat de bestuurder de controle verloor. De auto vloog dusdanig hard van de weg dat de auto 50 meter naast de snelweg op z’n dak in een weiland belande. Tot overmaat van ramp vloog de Ferrari kort daarna in de fik.

Gelukkig konden de twee inzittenden nog op eigen kracht uit het voertuig komen. Dat betekent niet dat ze er zonder kleerscheuren vanaf kwamen: de politie meldt dat ze wel ernstig gewond zijn. Maar er zijn nog ergere horrorscenario’s denkbaar, als je ziet dat de Ferrari compleet is uitgebrand.

We zijn een autowebsite, dus we moeten ook nog even de vraag behandelen welke auto het nu precies is. Het meest herkenbare onderdeel zijn de velgen en remklauwen. Die vertellen ons dat het waarschijnlijk een Ferrari 430 Scuderia is. Niet de minste Ferrari dus. Nu kun je natuurlijk ook Scuderia-velgen onder een normale F430-monteren, maar op videobeelden is ook nog een stuk voorbumper te zien van een Scuderia.

De Duitse politie schat de schade op €120.000, maar als het inderdaad een 430 Scuderia betreft is de kostenpost nog veel hoger. Dan praat je al snel over het dubbele. Maar goed, dat is allemaal bijzaak. Het belangrijkste is natuurlijk dat de inzittenden er weer bovenop komen.

Foto’s: Feuerwehr Kissberg